Contra el fascismo y en defensa de los derechos, comienza el 36° Encuentro Plurinacional de mujeres y disidencias

Se esperan cerca de 100 mil personas este fin de semana largo en Bariloche. A diferencia de otras ediciones, la coyuntura política atravesará los ejes temáticos de los debates. Por primera vez habrá un taller sobre el antifascismo y participarán trabajadoras del hogar de distintos países.

Este año, el 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se lleva adelante en San Carlos de Bariloche, Río Negro, donde se espera la participación de cerca de 100.000 personas. Esta edición tendrá como novedades un taller sobre el antifascismo en la actualidad y la participación por primera vez de trabajadoras del hogar de distintos países. “Los feminismos y transfeminismos llegamos con mucha fuerza y potencia a este Encuentro, unidxs en nuestra diversidad ante el escenario que estamos atravesando de avanzada de la ultraderecha, que apunta directamente contra las conquistas que hemos tenido,y contra los derechos conquistados como movimiento de mujeres y disidencias”, expresó a El Destape Belén Etcheverry, integrante de la comisión organizadora.

El año pasado, en San Luis y al final del último Encuentro, se eligió como sede Bariloche tras el desalojo que vivió la comunidad Lafen Winkul Mapu de Villa Mascardi el 4 de octubre de 2022 por parte del Comando Unificado de Fuerzas Federales y tuvo como resultado la detención de siete mujeres mapuche, cuatro de las cuales estuvieron con prisión domiciliaria hasta junio de este año. En este sentido, la organizadora enfatizó que “la indignación colectiva por los hechos ocurridos contra la comunidad mapuche hicieron que el Encuentro ahora se haga en Bariloche (Furilofche, en mapuzungún, lengua mapuche)”. Así, las jornadas de debate, encuentro y movilización que tendrán lugar el 14, 15 y 16 de octubre, estarán signadas también por temáticas de territorialidad y la situación de las mujeres originarias, así como el ambientalismo y las problemáticas de las personas trans, lesbianas, afro, con discapacidad y las identidades marrones, entre otras.

Antifascismo y las mujeres trabajadoras y tareas de cuidado, como ejes coyunturales

A diferencia de otras ediciones, este encuentro estará marcado por la contienda electoral y la avanzada de la ultraderecha con el protagonismo de los candidatos de La Libertad Avanza, Javier Milei; y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich; disputando la presidencia. En este sentido, se analizarán las nuevas formaciones de ultraderecha y movimientos políticos neofascistas, los autoritarismos; el odio como programa político sistemático; el ejercicio de la violencia hacia determinadas poblaciones, y las estrategias de lucha y activismo para contrarrestarlas, entre otros ejes que se anticipan en el programa oficial.

“Fue un desafío para quienes formamos parte del movimiento en la región sostener esta unidad y llegar con mucha fuerza a este Encuentro teniendo en cuenta este avance de la ultraderecha y los discursos de odios contra los feminismos, transfeminismos y las conquistas del movimiento a lo largo de la historia que apuntan directamente y no esconden”, sostuvo Etcheverry. Asimismo, enfatizó que “el encuentro va a tener un foco puntual en la situación electoral y el crecimiento del candidato liberal Javier Milei” ante la cual buscan responder con mayor organización y unidad. “La respuesta ante este escenario es el trabajo, la militancia, la unidad y saber que vamos a estar todas y todos en la calle en unidad defendiendo todas nuestras conquistas, nuestros derechos, porque se entiende que hay a un piso al que no queremos retroceder, al que no se quiere retroceder, así que la respuesta es unidad para seguir construyendo más feminismo y transfeminismo”, agregó.

La organizadora detalló que el foco también será ver cómo está la situación de todas las mujeres Mapu de la provincia y de la región que "están en sus territorios resistiendo en soledad o con sus niñeces" y que también son víctimas de discursos de odio y fascismo. “Por ejemplo, en Río Negro hay más de 162 comunidades mapuches muchas de ellas están las mujeres las que resisten y están prisioneras en el propio territorio”, apuntó.

“Acá Bariloche hay sectores organizados de la ultraderecha también que expresan también los discursos de odio contra,fundamentalmente, el pueblo mapuche, que son también aquellos discursos de odio que salen desde los medios dominantes de comunicación”, enfatizó.

Por otra parte, en esta edición por primera vez habrá un espacio de debate de trabajadoras del hogar latinoamericanas que viven en diferentes países: Argentina, Chile, Paraguay, Honduras, México, Alemania y España. "Las trabajadoras buscarán problematizar el reparto desigual, patriarcal y racista de los cuidados -de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad- en este sistema, la necesidad de su reorganización en clave feminista, la situación de las trabajadoras migrantes y la apuesta por una revolución en los cuidados que transforme las vidas de las trabajadoras y las mayorías populares necesitadas de cuidados", explicaron en un comunicado del colectivo que las reúne desde el 2021.

Más talleres y temáticas de Encuentro: el cronograma

Como todos los años, además habrá talleres sobre niñeces, adolescencias y vejeces; familias diversas y crianzas; sobre salud, sobre trabajo y desocupación; sobre educación, ciencia y técnica, deporte y arte. También habrá encuentros para tratar las violencias de género, la trata de personas y el acceso a la justicia, que son parte de la grilla de talleres. Asimismo, habrá espacios relacionados con la religiosidad y la migración. Tanto el sábado como el domingo habrá talleres de 112 temáticas diferentes reunidos en 15 ejes distintos que se pueden consultar en las redes y web oficial del Encuentro.

El Encuentro comienza este sábado a las 7 con una ceremonia ancestral en el Velódromo municipal, ubicado en Elfein y Sarmiento. Más tarde, se realizará la Marcha Plurinacional contra los Travesticidios y Transfemicidios desde las 19, que partirá desde la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes, y a las 21 se espera la "Festi Torta" en el Velódromo. El domingo, en tanto, será la marcha general a las 18.30 desde la ruta Juan Marcos Herman y Beschtedt, y a las 21 habrá una peña; mientras el lunes a las 10 tendrá lugar el acto de cierre, donde se elegirá la próxima sede y se hará una lectura de las conclusiones del Encuentro.

En Bariloche se presentó esta semana la app del evento que se puede descargar desde el playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.encuentro2023animus.app, que quedará disponible para los años siguientes.

Los encuentros comenzaron en 1986, siendo una experiencia inédita a nivel mundial. Comenzaron siendo Encuentros Nacionales de Mujeres, y en los últimos años se cambió el nombre a Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, para incorporar las distintas identidades. En estos 36 años, estos eventos han sido el origen de legislaciones y políticas públicas igualitarias impulsadas por los activismos feministas. Esta es la tercera vez que se hace en Bariloche, ciudad que ya fue sede del 14º Encuentro en 1999 y en el 26º, que ocurrió en el 2011.