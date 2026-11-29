Un perfume francés de casi 200 años apareció durante una excavación arqueológica en uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires. El hallazgo tuvo lugar en la Manzana de las Luces, donde encontraron un frasco de vidrio que contenía una antigua fragancia elaborada en París en 1830.

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El objeto forma parte de la muestra "Objetos que cuentan… la vida cotidiana del siglo XIX", que reúne piezas y fragmentos recuperados durante las excavaciones realizadas entre 2022 y 2023. La exposición está organizada por el área de Arqueología Histórica y permite conocer algunos de los elementos que utilizaban quienes vivían en ese lugar.

La Manzana de las Luces tiene una exhibición con objetos hallados durante excavaciones en los añoss 2022 y 2023

El frasco guardaba una mezcla líquida de aceites, compuestos aromáticos, alcohol y fijadores. Era un perfume pensado para dejar un olor agradable y duradero, tanto en el cuerpo como en distintos objetos y espacios. La fragancia pertenecía a la casa Monpelas Parfumeur à París y había sido creada en 1830 por un perfumista que trabajaba en la calle Saint-Martin, en la capital francesa.

No era un producto cualquiera, sino que su calidad llegó a ser reconocida en distintas exposiciones internacionales durante la primera mitad del siglo XIX, donde recibió varios premios. En este sentido, el hallazgo también permite conocer qué productos europeos circulaban en Buenos Aires hace casi dos siglos y qué objetos formaban parte de la vida cotidiana de sus habitantes. En aquel entonces, el espacio que hoy ocupa la Manzana de las Luces estaba habitado por familias que vivían en casas de alquiler construidas por mandato del virrey Vértiz.

Dónde ver el antiguo perfume de la Manzana de las Luces

El frasco se puede conocer en la exposición "Objetos que cuentan… la vida cotidiana del siglo XIX", que se realiza en la Manzana de las Luces, ubicada en Perú 222, en la Ciudad de Buenos Aires. La muestra abre de miércoles a domingos, de 11 a 18, con entrada libre y gratuita.

No es necesario reservar previamente, sino que el ingreso es por orden de llegada, aunque está sujeto a la capacidad del espacio. La exposición no se suspende por lluvia y reúne distintos objetos recuperados durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar entre los años 2022 y 2023.