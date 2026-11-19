Un hallazgo que permaneció oculto durante alrededor de un siglo acaba de convertirse en una de las curiosidades más increíbles de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. A 100 años de la construcción del emblemático edificio de la Legislatura porteña, especialistas descubrieron parte de la estructura original del Palacio y encontraron indicios sobre la existencia de una cápsula del tiempo enterrada en el interior.

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El descubrimiento se produjo durante una intervención arqueológica impulsada por la Dirección de Patrimonio de la Legislatura. La piedra fundamental había sido colocada el 18 de noviembre de 1926, durante el primer Congreso de Municipalidades de la República Argentina, como parte del inicio de la construcción de la sede del entonces Concejo Deliberante.

La investigación tenía el objetivo de conocer qué había debajo de la placa que, durante décadas, señaló el lugar de la piedra fundamental. Los estudios con georradar y las tareas de exploración permitieron comprobar que la baldosa visible desde el suelo no era la estructura original, sino una referencia que indicaba dónde se encontraba.

El hallazgo que cambió todo

Al retirar cuidadosamente parte del material, los especialistas llegaron hasta uno de los vértices de la verdadera piedra fundamental, ubicada aproximadamente a 50 centímetros por debajo de la superficie. Allí encontraron una inscripción diferente a la de la placa exterior: "ED H. CO DELIB PIEDRA FV".

Durante la excavación también aparecieron fragmentos de madera, metales, cerámicas y vidrios, que fueron registrados como parte del yacimiento arqueológico.

La mayor expectativa está puesta en lo que podría encontrarse debajo de la piedra. Los investigadores detectaron una estructura que reaccionó ante un detector de metales y que reforzó la hipótesis de la existencia de una cápsula del tiempo.

Qué podría haber dentro de la cápsula

Según la investigación histórica, la cápsula podría conservar documentos oficiales, periódicos de la época y objetos vinculados con la ceremonia de 1926. Entre los elementos que habitualmente se colocaban en ese tipo de cápsulas había monedas, billetes, medallas, actas y cartas.

Todavía no fue posible acceder a su interior, ya que los especialistas decidieron mantener la estructura en su estado actual para evitar daños en los posibles objetos históricos que pueda haber dentro. Ahora están analizando alternativas para poder inspeccionarla sin comprometer su integridad.

Los trabajos alrededor del curioso hallazgo están supervisados por un equipo multidisciplinario, integrado por arqueólogos, arquitectos, geólogos y especialistas en conservación y restauración.