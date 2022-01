Murió Martín Carrizo: qué es la ELA, sus síntomas y causas

Murió Martín Carrizo, un histórico baterista de Gustavo Cerati y del Indio Solari. Qué es la ELA, sus síntomas y las causas que producen la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica.

La ELA (esclerosis lateral amiotrófica) es una de las enfermedades más graves de la actualidad a nivel mundial. Por ejemplo, causó la muerte de Martín Carrizo, el hermano de "Caramelito" y un histórico baterista de Gustavo Cerati y del "Indio" Solari.

Por lo tanto, bien vale la pena conocer todos los detalles posibles al respecto como para tratar de detectarla cuanto antes, de combatirla y de luchar el máximo tiempo posible contra este problema de salud.

Qué es la ELA

Se trata de una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Allí, las células nerviosas se degradan, lo que reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan, aunque por el momento se desconocen sus causas específicas. Si bien los medicamentos y la terapia pueden reducir el avance de la ELA y el malestar, no existe una cura.

Las causas de la ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica

Al afectar a las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, hace que las neuronas motoras se vayan deteriorando gradualmente y luego mueran. Estas neuronas se encuentran en el cerebro, en la médula espinal y en los músculos de todo el cuerpo, por lo que al dañarse dejan de enviar mensajes a los músculos, dejándolos sin funcionar.

Qué es la ELA: síntomas, causas y tratamiento.

Entre el 5% y el 10% de las personas que padecen esta patología neurodegenerativa la heredaron, mientras que para el resto se desconoce la causa puntual. Los especialistas la vinculan con una interacción compleja entre los factores ambientales y los genéticos.

Se trata de una afección que es más común entre los 40 y los 60 años, y apenas un poco más usual en los hombres antes de los 65. Mientras que entre los motivos se destacan el tabaquismo y la exposición a las toxinas ambientales, no hay ningún agente o sustancia química asociada directamente.

Principales signos y síntomas de ELA

Dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales.

Tropezones y caídas.

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos.

Debilidad o torpeza en las manos.

Dificultad para hablar o problemas para tragar.

Calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua.

Llanto, risa o bostezos inapropiados.

Cambios cognitivos y de comportamiento.

Tratamiento contra la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica actualmente no tiene cura, aunque algunos fármacos resultaron eficaces para al menos frenar su evolución. Al tratarse de una enfermedad progresiva, los remedios pueden retrasar los síntomas, evitar más complicaciones y brindarle una mayor comodidad al paciente. No obstante, se debe resaltar que no son capaces de revertir el daño causado por la ELA.