Efemérides del 5 de julio: qué pasó un día como hoy

Entre las efemérides se destaca el fallecimiento de Cacho Fontana, uno de los conductores radiales más recordados de los últimos 70 años, y la muerte del actor Luís Sandrini.

Distintos hechos y acontecimientos ocurrieron un 5 de julio y quedaron para siempre marcados en la memoria colectiva, tanto nacional como mundial. Por eso, aquí va este repaso de las efemérides de hoy.

1807: Victoria criolla en la segunda invasión inglesa

Este día se recuerda un acontecimiento nacional. Es un nuevo aniversario de la primera y fallida incursión británica en el Río de la Plata. En ese momento, los habitantes de Buenos Aires derrotaron a las tropas inglesas dirigidas por John Whitelocke. El general se retiró de la Banda Oriental en su regreso a Londres fue declarado como "incapaz de servir a la Corona británica", así una corte marcial que lo da de baja.

1889: nace Jean Cocteau

Entre las novelas destacadas del escritor francés está El libro blanco y Los muchachos terribles. Asimismo, se puede leer una extensa obra poetica. Produjo, como dramaturgo, las piezas Edipo Rey, una ópera-oratorio musicalizada por Igor Stravinsky, y La voz humana. Fue miembro de la Academia Francesa entre el 1955 y el 1963, año de su muerte. El artista también incursionó en la pintura y en el cine.

1954: Elvis Presley salta a la fama

El Rey grabó en los estudios Sun Records, de Sam Philips, ubicados en la ciudad de Memphis. Con 19 años su primer single salía a la venta con y contenía una versión de “That´s All Right (Mamma)”. Inmediatamente se transformó en una celebridad inolvidable.

1975: Arthur Ashe gana en Wimbledon

El americano Arthur Ashe se convierte en el primer jugador negro en ganar el prestigioso Wimbledon. Si bien en su carrera había ganado un Grand Slam, el US Open de 1968 y el Abierto de Australia de 1970, premios de enorme importancia, su victoria ante Jimmy Connors en el All England fue un antes y un despues para la época. De hecho, no hay todavía un jugador negro que haya ganado tres títulos de Grand Slam.

1980: muere Luis Sandrini

El icono del cine argentino falleció a sus 75 años. Oriundo de San Pedro, se inició en el circo y en el teatro para luego hacer su debut en cines, en la película ¡Tango!, la primera producción con sonido del país en el año 1933. Otros títulos que marcaron su carrera fueron Bartolo tenía una flauta, Chingolo, Cuando los duendes cazan perdices, de la que además fue el director, La cigarra no es un bicho, La valija, y ¡Qué linda es mi familia!, su última película. Mantuvo una relación con Tita Merello, con quien coincidiría sólo en una producción.

Efemérides

2003: el Kun Agüero debuta en Primera

El delantero argentino Sergio Agüero fue, de esta forma, el jugador más joven en debutar en Primera División en el fútbol argentino. Tenía tan solo 15 años, un mes y tres días, y se enfrentó contra San Lorenzo. Ese récord derribó el de otro astro del deporte, nada más ni nada menos que Diego Maradona, que poseía desde 1976. El destino los cruzó luego al convertirlo en su suegro.

2009: polémica definición de campeonato entre Vélez y Huracán

El futbol es el deporte de las polémicas por excelencia. En un partido entre Vélez y Huracán se definía el Clausura 2009, era la última fecha, y el Globo llegó puntero tan solo un punto por encima del local. Tan solo con empatar era campeón, pero en gol de Maximiliano Moralez le dio el triunfo al equipo de Ricardo Gareca a siete escasos minutos para el final. El mismo se vio teñido de polémica porque el arquero de Huracán había quedado tirado por un choque con un jugador de Vélez y el árbitro, Gabriel Brazenas, no cobró nada ni detuvo el partido.

2015: referéndum en Grecia sobre el FMI

Un referéndum en Grecia, que es impulsado por el primer ministro de izquierda Alexis Tsipras, consultó a los habitantes sobre las condiciones del rescate financiero la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo proponían. En esa instancia, Tsipras convoca a la votación y el 61,3 se pronuncia en contra del plan. Ante la imposibilidad el Gobierno de llegar a negociaciones, el ex premier Andonis Samarás, referente del Sí, renuncia a su cargo junto con el ministro de Economía, Yannis Varufakis.

2019: muere Andrew Graham-Yool

El periodista argentino Andrew Graham-Yool murió en Londres a sus 75 años. Nació en Buenos Aires en 1944, hijo de un escocés y madre inglesa, trabajó en medios como Buenos Aires Herald y colaboró con PáginaI12. Estuvo por la dictadura y se fue a Londres durante esos años. Publicó los libros Pequeñas guerras británicas en América Latina, De Perón a Videla, Rosas visto por los ingleses, Agonía y muerte de Juan Domingo Perón y Ocupación y reconquista, 1806-1807.

2021: fallece Raffaella Carrà

El icono de Italia, Raffaella Carrà, fue una de las personalidades más conocidas de Europa. Falleció a sus 78 años en la cuidad de Roma. Había nacido en Bolonia en el año 1943. Era actriz, cantante y conductora de televisión, y trabajó en películas como Los compañeros de Mario Monicelli, y El coronel von Ryan, junto al gigante de la música Frank Sinatra.

Efemérides 2022: adiós a Cacho Fontana

Jorge Cacho Fontana es una de las figuras más recordadas de la radiofonía nacional. Su nombre era Norberto Palese y realizó su carrera tanto en la radio y como en la TV desde los años 60. Fue el conductor de ciclos como Odol pregunta y el Fontana Show. Otro de sus programas más recordados es Las 24 horas de las Malvinas, con Pinky. Tenía 90 años. También, es el Día de la Independencia de Venezuela, declarada en 1810.