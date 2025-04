Efemérides del 21 de abril: qué pasó un día como hoy

El 21 de abril de 1880 trasladaron los restos de San Martín a Buenos Aires.

Cada 21 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el traslado de los restos de José de San Martín hasta Buenos Aires, el fallecimiento de Prince y la celebración del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1880 - José de San Martín

Con honores militares y una salva de 21 cañonazos, el buque Villarino zarpó del puerto francés de El Havre rumbo a Buenos Aires con los restos del general José de San Martín. Los restos del Libertador de América llegaron al puerto de Buenos Aires el 28 de mayo de 1880.

1904 - Nacimiento de Mercedes Simone

En la localidad bonaerense de Villa Elisa nació la actriz y cantante Mercedes Celia Simone, apodada la Dama del tango, una de las figuras emblemáticas del tango que también fue popular en Brasil, Chile, Colombia y Cuba.

1905 - Boca Juniors

El equipo jugó el primer partido de fútbol de su historia en un torneo. Ocurrió en la cancha de Independencia Sud, donde el “xeneize” goleó 4 a 0 a Mariano Moreno. El equipo boquense vistió una camiseta blanca con tres listones negros.

1910 - Fallecimiento de Mark Twain

A los 74 años murió en el poblado de Redding, en Connecticut, en Estados Unidos, el periodista y escritor Samuel Clemens, considerado como “el padre de la literatura” de Estados Unidos. Es el autor de las novelas Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo, entre otros clásicos.

1915 - Nacimiento de Anthony Quinn

En la ciudad de Chihuahua, en México, nació el actor y cineasta mexicano, ganador de dos Premios Óscar y una de las grandes estrellas del cine de Hollywood. Trabajó en más de 200 filmes, entre ellos Viva Zapata (1952), por la que recibió un Óscar, y Zorba, el griego (1964).

1947 - Nacimiento de Iggy Pop

En la ciudad de Muskego, en Michigan, nació el músico y actor estadounidense James Newell Osterberg, ícono del punk rock conocido Iggy Pop. Fue cantante y líder de la banda The Stooges. Grabó más de 25 discos. Lust for Life, The Passenger y Candy, están entre sus canciones más destacadas.

Iggy Pop.

1959 - Nacimiento de Robert Smith

En la ciudad inglesa de Blackpool nació el músico y compositor británico, guitarrista y cantante de The Cure, banda de rock alternativo con la que vendió más de 30 millones de discos.

2003 - Fallecimiento de Nina Simone

A los 70 años murió en el pueblo de Carry-le-Rouet, en la Costa Azul de Francia, la cantante y pianista Nina Simone, estrella del jazz apodada “la alta sacerdotisa del soul”. Fue activista en favor de los derechos de los afroamericanos.

2016 - Fallecimiento de Prince

A los 57 años murió en la ciudad de Chanhassen, en Minnesota, el cantante y compositor Prince, uno de los músicos más exitosos e influyentes del rock. Su álbum Purple Rain (1984) obtuvo un Óscar como mejor banda sonora. Vendió más de 110 millones de discos.

Prince.

2025 - Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

Esta fecha fue instituida en 2001 por las Naciones Unidas para promover el “pensamiento creativo multidisciplinar” como una forma de construir un futuro sustentable y deseable tanto a nivel individual como colectivo.

2025 - Día Nacional de la Higiene y Seguridad

Esta celebración busca promover la prevención de los riesgos en el ámbito laboral.