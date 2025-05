Efemérides del 20 de mayo: qué pasó un día como hoy

El 20 de mayo de 1998 murió el empresario Alfredo Yabrán.

Cada 20 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Bernardino Rivadavia, Alejandro Dolina y Cher, la muerte de Alfredo Yabrán y la fundación de La Rioja.

1506 - Fallecimiento de Cristóbal Colón

A los 54 años murió en la ciudad española de Valladolid el cartógrafo y navegante genovés Cristóbal Colón, primer marino en trazar una ruta de viaje desde Europa a América por el océano Atlántico. Hizo cuatro viajes desde España a las Indias, como se llamó a América hasta 1507.

1591 - Fundación de La Rioja

El conquistador español Juan Ramírez de Velasco fundó la ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja, la actual capital riojana. Ramírez de Velazco era oriundo de la región española de La Rioja.

1780 - Nacimiento de Bernardino Rivadavia

En Buenos Aires nació el político y primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que ocupó entre 1826 y 1827.

1897 - Nacimiento de Diego Abad de Santillán

Nace en el municipio de Reyero, en León, España, el periodista e historiador español, figura del movimiento anarcosindicalista en su país y en la Argentina. Es el autor de la Gran Enciclopedia Argentina, de cinco tomos, entre otras obras.

1944 - Nacimiento de Joe Cocker

En la ciudad inglesa de Sheffield, en South Yorkshire, Reino Unido, nació el cantante de rock, blues y soul, quien en 1982 ganó el premio Óscar a la mejor canción original, un Grammy y un Globo de Oro, en los tres casos por el tema Up where we belong del filme del mismo nombre. Grabó una veintena de discos como solista.

1945 - Nacimiento de Alejandro Dolina

En la localidad bonaerense de Morse nació el escritor, ensayista y conductor de radio y televisión, quien lleva ganados más de 20 premios. Es conocido por sus Crónicas del Ángel Gris y por el popular programa radial La venganza será terrible.

1946 - Nacimiento de Cher

Nació en la ciudad de El Centro, en California, la actriz y cantante estadounidense Cherilyn Sarkisian llamada la Diosa del Pop. Vendió más de 200 millones de discos y filmó 16 películas.

1950 - Nacimiento de Mostaza Merlo

Nació en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Reinaldo “Mostaza” Merlo, quien como técnico de Racing Club ganó el torneo Apertura 2001 y acabó con una sequía de 35 años. Por ello se le dedicó una estatua en el estadio “Cilindro” de Avellaneda. “Mostaza” se destacó como mediocampista central de River Plate en la década de los años 70.

1998 - Alfredo Yabrán

En Aldea San Antonio, vecina a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, se suicidó el empresario cuando estaba prófugo en la causa por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Acorralado por la Policía, Yabrán se disparó con una escopeta en la cara.

2010 - Pueblos originarios

Terminó la Marcha Nacional de los Pueblos Originarios en Plaza de Mayo, donde había empezado ocho días antes en distintos puntos del país para reclamar por sus derechos ancestrales. Miembros de las comunidades toba, wichi, guaraní, huarpe y mapuche, entre otros, entregaron un documento con sus reclamos al Gobierno.

2019 - Fallecimiento de Niki Lauda

Murió en la ciudad suiza de Zurich, a los 70 años, el expiloto austríaco de automovilismo y figura de la Fórmula 1 al ganar los campeonatos mundiales de 1975, 1977 y 1984 y el subcampeonato en 1976.

2025 - Día Internacional de las Abejas

Esta fecha fue instituida desde 2018 por las Naciones Unidas para crear conciencia social sobre la importancia de esos insectos polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible.