Cuándo terminan las clases 2025 en La Plata

Se acerca fin de año y, con ello, concluyen muchas actividades que trascurren durante marzo y diciembre, entre ellas, el ciclo lectivo de colegios primarios y secundarios de toda la Argentina. Por eso, una pregunta muy común que suele surgir en este período es, entonces, cuándo terminan las clases.

La fecha de finalización no es la misma en todo el país. Esta elección depende del gobierno de cada ciudad. Además, el día también puede cambiar con los años. Lo mismo ocurre con el inicio de las vacaciones de invierno y también con el propio comienzo de clases.

Cuándo terminan las clases en La Plata

En La Plata, las clases terminan el lunes 22 de diciembre, fecha idéntica en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires.

El Consejo Federal de Educación (CFE) establece como obligatorio que los estudiantes argentinos asistan a clases por 190 días. Por eso, en muchas localidades el fin de las clases es distinto a otros municipios porque el inicio de las mismas también lo es.

Por otro lado, los alumnos que van a escuelas de Capital Federal terminarán el 19 de diciembre de 2025, ya que comenzaron el 24 de febrero. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, las clases empezaron más tarde: el 5 de marzo.

Otras provincias como Jujuy, Santa Fe y Catarmarca pondrán fin al calendario escolar 2025, incluso, antes que en CABA. Allí, los estudiantes empezarán las vacaciones del 2026 el viernes 12 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases en 2026

Los más ansiosos ya querrán saber cuándo inician las clases en 2026, tal vez, incluso para organizar las vacaciones familiares. Esta fecha solo está definida para Ciudad de Buenos Aires: las escuelas primarias iniciarán el 24 de febrero, mientras que los secundarios el 5 de marzo.