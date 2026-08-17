Dónde queda Yapeyú: mapa y ubicación de la localidad donde nació San Martín

Cada 17 de agosto, Argentina conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, considerado el Padre de la Patria por su rol decisivo en la independencia de Argentina, Chile y Perú. En este marco, es habitual la curiosidad por su lugar de nacimiento: Yapeyú, una pequeña localidad que hoy es una referencia histórica y turística para quienes desean conocer los orígenes del prócer.

Dónde queda Yapeyú: su ubicación exacta en el mapa

Yapeyú se encuentra en la provincia de Corrientes, en el noreste argentino, sobre la margen del río Uruguay. Se trata de una pequeña localidad perteneciente al departamento de San Martín, ubicada a varios kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres, dentro de la región conocida históricamente como la zona de las misiones jesuíticas del noreste del país.

José Francisco de San Martín nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras. En detalle, el origen del poblado se remonta al 4 de febrero de 1627, cuando fue fundado como misión jesuítica bajo la advocación de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, también conocida como Nuestra Señora de los Tres Reyes de Yapeyú. En ese entonces, la localidad estaba habitada mayoritariamente por comunidades guaraníes, cuya lengua se combinaba con el español en la vida cotidiana de la misión.

Yapeyú: el destino de Corrientes que vio nacer a San Martín

Tras la expulsión de los jesuitas en 1768, la región atravesó una etapa de crisis económica y las misiones fueron secularizadas, quedando bajo la administración de un gobernador para asuntos políticos y militares y un administrador general para la parte económica. En 1774, Juan José de San Martín fue designado teniente gobernador de uno de los departamentos de la zona, y un año más tarde se instaló en Yapeyú junto a su familia, donde finalmente nació José de San Martín.

La casa natal del prócer, conocida actualmente como El Templete, conserva su estilo original y puede visitarse como museo histórico. La construcción, de paredes de unos 80 centímetros de espesor hechas con ladrillos de argamasa producidos en las misiones, contaba con habitaciones dispuestas en forma de L, patios, jardines, caballerizas y murallas perimetrales. Frente a la vivienda se ubica la Plaza de Armas, escenario tradicional de los actos patrios locales.

La casa que vio nacer al prócer fue restaurada y algunas de sus partes se conservan

El edificio sufrió serios daños en 1817, durante un conflicto de fronteras que derivó en el saqueo e incendio de poblaciones sobre las orillas del río Uruguay. Años después, durante la presidencia de Agustín P. Justo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó su reconstrucción, tarea que llevó adelante la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas entre 1936 y 1938.

El Templete fue inaugurado el 17 de agosto de 1938, coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte de San Martín, y hoy funciona como museo abierto al público, donde se conservan los restos de la vivienda original.