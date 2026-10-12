Dónde queda el Cottolengo Don Orione, el lugar donde Abel Pintos le cantará al papa León XIV: mapa y ubicación

El papa León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre las actividades que tiene programadas, el Vaticano confirmó que el sumo pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, donde se acercará a la comunidad y Abel Pintos le cantará.

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A dónde queda el Pequeño Cottolengo Don Orione: su ubicación exacta

El Pequeño Cottolengo Don Orione está ubicado en la avenida Lacaze 3963, en Claypole, partido de Almirante Brown, al sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una zona residencial y el predio es parte de un complejo más amplió: allí también funciona el Santuario Diocesano San Luis Orione y la Escuela Especial San Pío X.

La elección del lugar tiene un fuerte peso histórico. El 28 de abril de 1935, durante su segunda estadía en la Argentina, San Luis Orione colocó allí la piedra fundamental del Cottolengo argentino. Desde entonces, la institución se transformó en un símbolo de la tarea que la congregación desarrolla con personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto se inspira en el modelo que creó en Italia San José Benito Cottolengo y propone abordar la discapacidad desde una mirada que va más allá de lo estrictamente sanitario. Su objetivo es generar un espacio de cuidado, contención e inclusión social, con el trabajo conjunto de religiosos, profesionales, empleados y voluntarios.

Cómo funciona el Cottolengo Don Orione: qué servicios brinda

Actualmente, el Cottolengo Don Orione brinda hogar y atención integral a unas 400 personas con discapacidad, muchas de ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad. La visita del Papa será clave, porque no solo tiene un sentido comunitario, sino que se enmarca en un contexto difícil para el sector, ya que las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad atraviesan falta de financiamiento y reclamos vinculados a las prestaciones.

El Cottolengo Don Orione se encuentra en la ciudad bonaerense de Claypole, dentro del partido de Almirante Brown

El cotolengo ha sido escenario de diferentes encuentros. En mayo de este año fue sede de una "Jornada de justicia más humana" y, en julio, recibió a más de 500 dirigentes políticos, sociales, sindicales, académicos y religiosos para debatir sobre la polarización y la necesidad de recuperar espacios de diálogo.

El Papa visitará el Cottolengo Don Orione alrededor de las 9:15 h del lunes 9 de noviembre. Allí se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que se atienden en la institución. Los presentes podrán disfrutar de la presentación de Abel Pintos, aunque se desconoce todavía que cantará el artista.