Dónde queda Cincinnati: mapa y ubicación

Cincinnati es una de las ciudades más importantes de Norteamérica, no solo a nivel económico, sino también por su gran oferta cultural y ser el centro de diferentes eventos deportivos de relevancia mundial.

A dónde queda Cincinnati: la ubicación exacta en el mapa

Cincinnati se encuentra en el sur del estado de Ohio, Estados Unidos, sobre la margen norte de la confluencia entre el río Licking y el río Ohio. Este último curso de agua marca, además, el límite con el estado de Kentucky, en la frontera a la ciudad. Geográficamente, la región conocida como el área metropolitana de Cincinnati se extiende más allá de los límites de Ohio: abarca el sur de ese estado, el sudeste de Indiana y el norte de Kentucky, conformando lo que suele denominarse la zona "tri-estatal".

La ciudad se encuentra justo en medio de dos localidades claves de la región: está a la misma distancia de Pittsburgh, en Pensilvania, y de Cairo, en Illinois, lo que la posiciona en un sector estratégico dentro de la cuenca del río Ohio y explica el desarrollo histórico de la ciudad como puerto comercial.

¿Cómo se organiza la ciudad?

Cincinnati no es la capital del estado de Ohio, esa función corresponde a Columbus, pero sí cumple un rol administrativo clave dentro de su propio territorio. La ciudad es la cabecera del condado de Hamilton y es la más poblada del mismo: tiene 309.317 habitantes según el censo de 2020, y se encuentra por detrás de Columbus y Cleveland.

Sin embargo, su influencia se extiende mucho más allá de sus límites urbanos: actúa como centro económico y cultural del área metropolitana de Cincinnati, la más poblada de Ohio y la trigésima del país, con más de 2,3 millones de residentes.

Por que se la conocía a Cincinnati como "la París de América"

Más allá de los datos geográficos, Cincinnati tiene un basta cultural ligada al comercio. Durante buena parte del siglo XIX, la ciudad figuró entre las diez más pobladas de Estados Unidos y se desarrolló como un puerto de carga para el transporte en barcos de vapor. Ese pasado le valió, hacia fines del siglo XIX, el apodo de "París de América", en referencia a proyectos arquitectónicos ambiciosos como el Music Hall, el Cincinnatian Hotel y el puente colgante Roebling.

Cincinnati es una de las ciudades comerciales más claves de Estados Unidos

Otro de sus sobrenombres más difundidos remite a la geografía local: se la conoce como "la ciudad de las siete colinas", en alusión a las elevaciones que rodean el casco urbano en forma de media luna, un guiño directo a la antigua Roma.

Para quienes deciden visitarla, la ciudad también propone atractivos como el zoológico de Cincinnati, considerado uno de los más antiguos del país, y tiene una oferta gastronómica particular marcada por el célebre chile estilo Cincinnati, un plato que combina salsa especiada con fideos y que la ciudad reivindica como su sello culinario distintivo.