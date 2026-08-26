Alerta por la visa para Estados Unidos: suspenden citas en embajadas y cancelan turnos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo en el marco de la represión y los repetidos ataques migratorios llevados adelante por el gobierno de Donald Trump.

Según indicó un portavoz del organismo, el pasado martes, la iniciativa busca llevar adelante una "capacitación a escala mundial" para todos los funcionarios de embajadas y consulados.

Debido a dicha capacitación, las citas de servicios de visado deberán ser "ajustadas" para permitir esa formación.

Qué pasa con quienes ya tienen una entrevista pactada

Desde el Financial Times reportaron, hace semanas, que diversos solicitantes de visa de inmigrante con entrevistas programas recibieron correos electrónicos donde se les comunicaba la cancelación. Si bien apuntaban que las citas serían "reprogramadas", en ningún momento se señala una nueva fecha inmediata.

Esto último se debe a que el Departamento de Estado no difundió un cronograma ni un alcance exacto de cuánto durará la capacitación en cuestión.

A través de un comunicado, se precisó que el objetivo es que los cónsules puedan "descartar a aquellos solicitantes considerados suceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses" y a su vez, evaluar cada solicitud "e maenra exhaustiva y coherente".

Cuáles son los países más afectados por la medida de Trump

Entre los más afectados aparece una gran parte de la comunidad hispana en Estados Unidos que ya se encontraba gestionando la reunificación familiar o trámites para parientes. A partir de esta reprogramación, la demora será aún mayor de lo que era previamente.

Según el Departamento de Estado, la espera para una entrevista de visa de turista B1 y B2 -un visado de no inmigrante que permite a los ciudadanos extranjeros ingresar de forma temporal a los Estados Unidos por motivos de negocios (B1) o turismo (B2)- era de entre 11 y 14 meses para Bogotá y Juárez; mientras que bajaba a un plazo de entre 3 y 5 meses para Ciudad de México.

Frente a la saturación, el organismo lanzó a fines del mes pasado un programa piloto que permite pagar 750 dólares adiciones para obtener una entrevista "exprés" en un plazo de 10 días hábiles. Si bien sólo funcionaba para México, se desconoce si permanecerá activo durante esta suspensión general.

Una jueza anuló la remoción de visas impuesta por Trump

La jueza federal de Estados Unidos, Jeannette Vargas, anuló la suspensión de visas de inmigrantes impuesta por la administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países. La jurista consideró que la medida es contraria a la ley y que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades al ordenar los rechazos.

La política había sido implementada en enero por el Departamento de Estado y frenó la emisión de visas de inmigrante para casi el 40% de los países del mundo. La medida alcanzó a ciudadanos de naciones como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia.