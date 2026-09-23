Dónde queda Artiaga, la mejor panadería del mundo según los Bake and Brew Awards 2026

Artiaga, el histórico local del barrio porteño de Saavedra, fue elegido como la mejor panadería tradicional en los Bake and Brew Awards 2026, certamen organizado por la revista LUXlife de Reino Unido. El premio que celebró su trayectoria y trabajo artesanal, pero también generó curiosidad sobre a dónde se encuentra y cuánto sale comprar allí.

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Dónde queda Artiaga, la mejor panadería artesanal del mundo

La histórica panadería Artiaga se encuentra en la calle Zapiola 4782, en Saavedra, y desde diciembre de 2022 cuenta también con una segunda sucursal en avenida Balbín 4183.

El local acumula 16 premios internacionales y 8 nacionales, pero el más reciente es el denominado Heritage Craft Bakery of the Year 2026, que celebra la trayectoria y la calidad artesanal de cada producto. "Son 95 años de trabajo. De madrugada, sacrificios, errores que dolieron y enseñaron. De empezar de nuevo. De capacitarse, buscar siempre a los mejores, escuchar, aprender y no conformarse nunca con lo que ya estaba bien. Porque los logros no aparecen de casualidad. Se construyen", escribieron en un posteo en redes sociales desde la panadería para celebrar sus premios.

Y manifestaron: "A nuestros clientes, gracias por elegirnos durante generaciones, por exigirnos, por acompañarnos y por hacer que cada reconocimiento tenga un sentido mucho más grande que un trofeo".

La historia detrás del local: un horno con más de 95 años

El horno de Artiaga funciona en ese mismo lugar desde 1931. A comienzos de los años 80, Antonio Rodríguez y su esposa Alba compraron el negocio, que hasta entonces pertenecía a Pedro Artiaga, y decidieron conservar el nombre original por una vieja creencia del oficio que desaconsejaba cambiarles el nombre a los locales, ya que traía mala suerte.

Con el correr de los años, la pareja consolidó un negocio con las mejores facturas y pan, pero además fue incorporando recetas italianas y nuevas preparaciones sin resignar los procesos artesanales. Tras la muerte de Antonio en 2018 y de Alba en 2021, el negocio quedó en manos de la tercera generación: José, Juan y Marisol, hijos de Graciela, a su vez hija de los fundadores.

El corazón del negocio es su horno original, de más de 95 años: una estructura italiana con base de ladrillo y revestimiento de barro refractario, con 23 metros cuadrados de superficie de cocción. Con el tiempo, el local sumó ingredientes orgánicos a algunas de sus recetas e instaló paneles solares para reducir su impacto ambiental.

¿Cuánto sale comprar en Artiaga?

Según su servicio de venta online, estos son algunos de los precios de referencia: