Hay panaderías que hacen pan y hay panaderías que hacen historia. La Panadería Artiaga, un clásico de Saavedra que nació en 1931 y ya va por su tercera generación, acaba de recibir un nuevo título internacional.

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La emblemática Panadería Artiaga, situada en avenida Ricardo Balbín 4181, sumó un nuevo galardón que destaca su calidad y tradición. La revista británica LUXlife le otorgó el título Heritage Craft Bakery of the Year 2026 – Argentina en la primera edición de los Bake and Brew Awards, un reconocimiento que realza su legado nacional e internacional.

Desde su sede en Saavedra, los integrantes de la panadería celebraron el premio con orgullo: "Hoy recibimos el título internacional Heritage Craft Bakery of the Year 2026", aseguraron, subrayando que este reconocimiento se suma a una vasta trayectoria repleta de premios y participaciones en competencias de alto nivel.

¿Cuál es la historia de la Panadería Artiaga de Saavedra?

El origen de Artiaga se remonta a 1931, cuando Antonio Rodríguez y su esposa Alba adquirieron la panadería y comenzaron a forjar un emprendimiento familiar que hoy ya transita su tercera generación. LUXlife resaltó esta historia de más de 90 años, destacando cómo el comercio logró mantener un vínculo estrecho con la comunidad del barrio, incorporando nuevos productos y técnicas sin perder su esencia tradicional.

Del podio en Milán al campeonato del pan dulce: los hitos de una pyme premiada

El éxito de Artiaga también se ve reflejado en sus logros recientes. En noviembre de 2025, el equipo argentino de la panadería obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Panettone en Milán, además de ganar ocho premios más, entre ellos el de Mejor Panettone Decorado y el primer premio del jurado.

Artiaga nació en 1931 y ya va por su tercera generación.

Por otra parte, en junio de 2026, Cristian “Chile” Santibáñez Villalobos, miembro del equipo de Artiaga, se consagró con dos primeros puestos en el III Campeonato Argentino de Pan Dulce de FITHEP, en las categorías Milanés e Innovación, demostrando la calidad y creatividad del equipo.

Según la revista británica, Artiaga ha acumulado 16 reconocimientos internacionales y ocho nacionales. Además, fue elegida durante cuatro años consecutivos como la mejor panadería tradicional de Argentina por sus propios clientes, un dato que confirma su fuerte arraigo local y su prestigio en el país.

El equipo ganó el segundo puesto en el Mundial de Panettone.

Camino al centenario: la tercera generación que lleva el pan de Saavedra al mundo

Con la tercera generación de la familia Rodríguez al frente, la panadería se acerca a cumplir un siglo de historia, consolidándose como un símbolo de tradición y excelencia artesanal. "De Saavedra, Argentina, al mundo", sintetizaron desde Artiaga al celebrar este nuevo premio, que vuelve a poner al barrio en el mapa internacional de la panadería artesanal.