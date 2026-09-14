Fue declarada la mejor panadería tradicional del mundo y está en Buenos Aires: la historia detrás de Artiaga

En el barrio porteño de Saavedra se encuentra la mejor panadería tradicional del mundo: Ariaga. Se trata de un local que lleva más de tres generaciones en la familia Rodríguez y que no solo acerca pan y facturas únicas a sus clientes hace 95 años, sino que es una parte clave de la historia de la ciudad de Buenos Aires.

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La historia de Artiaga, la panadería tradicional elegida como la mejor del mundo

Artiaga fue elegida como la mejor panadería tradicional del mundo en los Bake and Brew Awards 2026, organizados por LUXlife una revista internacional con sede en Reino Unido. Así, el local acumula 16 premios internacionales y 8 nacionales. La panadería y su horno funcionan desde 1931 en Saavedra, aunque la historia de los Rodríguez al frente comenzó varios años después.

A comienzos de los años '80, Antonio Rodríguez y su esposa Alba tuvieron la posibilidad de comprar la antigua panadería ya denominada Artiaga, ubicada sobre la calle Zapiola de Saavedra, que en ese entonces estaba llena de casas quintas. El local se lo compraron al propio Pedro Artiaga y decidieron mantener el nombre por cábala porque se decía que traía mala suerte modificar los nombres de las panaderías. Así, los nuevos dueños sumaron a las ya clásicas y elegidas facturas, nuevas recetas italianas, menús y preparaciones diferentes.

Sin embargo, mantuvieron la importación artesanal. Antonio falleció en 2018 y Alba en 2021, el negocio quedó en manos de José, Juan y Marisol, los tres hijos de Graciela, quien a su vez es hija de Antonio y Alba. En diciembre de 2022, la familia abrió una nueva sucursal en la Avenida Balbín 4183.

“Artiaga es nuestro segundo hogar. Salíamos del colegio y veníamos a la panadería a hacer la tarea y más tarde nos íbamos a nuestra casa. En el verano siempre ayudábamos en el negocio. Hay una parte nuestra que está acá”, afirmó hace algunos años Marisol en diálogo con El Destape.

Un horno de más de 95 años

Se cree que el gran secreto de la panadería es su horno de más de 95 años, el mismo que estaba en el local desde 1931. Es un horno italiano, con base de ladrillo que en la parte de arriba tiene barro refractario. Cuenta en total con 23 metros cuadrados de cocción. Con el paso de las décadas, la panadería de todas formas sumó nuevas prácticas, como recetas con ingredientes orgánicos y hasta instalaron paneles solares para tener un costado más sustentable.