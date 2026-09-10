La Embajada de Francia abre sus puertas: cómo anotarse para recorrer gratis el palacio

La propuesta se desarrollará en el marco de las 43.ª Jornadas Europeas del Patrimonio

La Embajada de Francia en Argentina habilitará el ingreso gratuito al Palacio Ortiz Basualdo, en Recoleta, durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La sede diplomática podrá visitarse con inscripción previa y cupos limitados.

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La propuesta se desarrollará en el marco de las 43.ª Jornadas Europeas del Patrimonio, que se celebrarán con actividades destinadas a acercar al público distintos espacios de valor histórico y arquitectónico.

El edificio está ubicado en Cerrito 1399, esquina Arroyo, y fue diseñado por el arquitecto francés Paul Pater a comienzos del siglo XX.

El Palacio Ortiz Basualdo es un exponente de la arquitectura 'Beaux Arts' de principios del siglo XX en la 'París de Sudamérica'. Su apertura al público no solo permite apreciar su diseño inspirado en el Gran Trianón de Versalles, sino también rememorar la preservación de un hito urbano que estuvo a punto de ser demolido en los años 70 para la extensión de la avenida 9 de Julio.

¿Cómo anotarse para visitar gratis la Embajada de Francia?

Para participar de las visitas al Palacio Ortiz Basualdo será necesario realizar una inscripción individual y gratuita. El enlace para registrarse será publicado el lunes 14 de septiembre a las 12 horas en los canales oficiales de la Embajada de Francia, tanto en su sitio web como en su cuenta de Instagram @franceargentine.

Los cupos estarán sujetos a la capacidad del edificio, por lo que la inscripción previa será necesaria para los visitantes. Los menores de 12 años no deberán registrarse, aunque tendrán que ingresar acompañados por un adulto que sí haya completado la inscripción.

El inmueble fue construido a comienzos del siglo XX por encargo de Daniel Ortiz Basualdo y responde a la tradición arquitectónica gala de la época. Entre sus características se encuentran los salones ornamentados y distintos ambientes diseñados con influencias europeas.

Datos para visitar gratis la Embajada de Francia