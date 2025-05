Mientras el juicio por la muerte de Diego Maradona continúa postergado momentáneamente, en medio del escándalo judicial, declaró el camarógrafo que grabó a escondidas el proceso judicial y confesó que “iba a ser un documental sobre la jueza” Julieta Makintach. En este marco, el abogado de la familia Maradona apuntó directamente contra la funcionaria y calificó al hecho como “un escándalo judicial más grande que tuvo la provincia de Buenos Aires” y admitió que “hay mucha tristeza” en los familiares.

La investigación que apunta a la jueza Julieta Makintach por su supuesta participación en un documental del juicio por la muerte de Diego Maradona -que llevan adelante los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo- sumó declaración del camarógrafo que grababa a escondidas en la sala. El hombre, identificado por las cámaras del Tribunal Oral Criminal Nº3, se llama Jorge H. y confesó que tenía “el permiso de la jueza Makintach y asientos asignados” para grabar el proceso judicial.

“Tenía que hacer un poco de color de la calle y, una vez dentro de la sala, hacer imágenes de la jueza Makintach, específicamente, y si sucedía algo específico, captarlo, pero que me focalice en ella. No me pidieron que filmara el juicio entero, ya que es mucho tiempo y no tenía los medios de almacenamiento para hacerlo y tampoco fue algo que me pidieron”, declaró el hombre.

Respecto a las imágenes que filmó, contó que no estuvo “filmando constantemente” y contó qué imágenes tomó: “Desde mi perspectiva filmé algo de Gianinna, y de Burlando. A Dalma, como tenía alguna cabeza tapándola, pude tomar pocas secuencias, pero a la que más capté fue a Giannina. Yo estuve en la sala de audiencias hasta el cuarto intermedio, y hacía filmaciones esporádicas, tenía la cámara lista para filmar. Después al resto de las personas las tenía de espaldas”, dijo.

Respecto a por qué lo habían contratado, contestó: “Acá me dicen que se iba a tratar de un documental sobre la jueza, eso viene de la mano de que me pidieron que la filmara a ella. Hablé con la guionista y me dijo que tratara de tener planos de ella. Que el documental era sobre ella, no sobre el juicio”. También reveló que accedieron al despacho de Makintach: “Ella saludó a cámara y grabó un breve clip” a pedido del director del documental.

En este orden, admitió que borró mensajes que había mantenido con la guionista y un productor que le consiguió el trabajo: “Me arrepiento de haberlo borrado. Incluso, borré material de las tarjetas y del link del (Google) Drive que pasé para que descarguen, pero me quedó un backup que fue el disco que entregué”. Contó que los borró a pedido porque se estaba “caldeando el asunto” y “se están poniendo gedes”.

Estalló el "mayor escándalo" por el juicio de Maradona: las palabras del camarógrafo

“De la conversación con el productor borré todo lo referente a Maradona, desde que me contacta a San Isidro a hacer imágenes, todo el material, la factura, también cuando aparece mi cara blureada, es decir, desde previo al 11/3 en adelante”, agregó el testigo.

El abogado de la familia Maradona apuntó contra la jueza Makintach: “Es el escándalo judicial más grande de la historia de la provincia”

En este marco, Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda y del hijo menor de Diego Armando Maradona cruzó a la jueza Julieta Makintach y sostuvo que “es el escándalo judicial más grande que tuvo la provincia de Buenos Aires lejos”. Afirmó que por el hecho que “hay mucha tristeza” en la familia.

En declaraciones a Radio Continental, Baudry dijo que la revelación de las filmaciones “vuelve a dejar a la familia Maradona sin justicia” y respecto al rol de la jueza, contó : “Yo le pregunté, y está grabado, si había participado en un documental y me dijo ‘de ninguna manera’ y que no era verdad. Hoy cuando veo las imágenes, ¿Qué me va a contestar mañana?”.

Sobre la continuidad del juicio dijo que “lo sano sería que se vuelva a foja cero, pero depende de la mayoría porque cualquiera el día de mañana puede pedir la nulidad del proceso porque no le gusta la condena”. Mientras que respecto a la posibilidad de un juicio político contra Makintach agregó: “Si no se aparta, la vamos a apartar. Esto no merece discusión”.

“Lo que pasa es que, cuando uno ve las imágenes que salen en TV, es muy difícil pensar porque están los otros jueces y los camarógrafos que siguen a la jueza, hacen uso del espacio público-privado de los jueces. Es muy difícil pensar que no supieran que eso estuviera pasando”, agregó respecto a los otros magistrados. “Cuando la gente se equivoca, es gente de bien dar un paso al costado y acá se lo está pidiendo la familia para evitar dilaciones. Es una situación tan insólita y le genera un desprestigio tan grande al poder judicial”, cerró.