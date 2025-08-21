El principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, Cristian Graf, habló por primera vez luego del hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima en su casa. El hombre rompió el silencio y contó detalles del caso que incrimina a toda su familia. "No sé cómo llegó el cuerpo", disparó.

“Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después toda la trascendencia de que está pasando en el día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”, apuntó y aseguró que los están acusando que algo que no es

“Soy parte del protagonista y me están implicando en una causa que no es mía. Y salpica a todos lados aunque después digan que yo no soy“, cerró.

NOTA EN DESARROLLO