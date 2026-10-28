Qué día de noviembre no habrá bancos por el Día del Bancario en la Argentina

El calendario bancario de noviembre tendrá varias jornadas sin atención al público, por lo que quienes necesiten realizar trámites en las sucursales deberán organizarse con anticipación. La primera fecha clave será el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario en la Argentina.

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La jornada se sumará a otros días de cierre previstos durante el mes, entre ellos los vinculados con la visita del papa León XIV y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Si bien las sucursales permanecerán cerradas en determinadas fechas, los clientes podrán seguir utilizando buena parte de los servicios digitales.

Qué día de noviembre no abrirán los bancos por el Día del Bancario

El Día del Trabajador Bancario se celebra cada 6 de noviembre, en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. En 2026, la fecha caerá viernes y las entidades financieras no atenderán al público en sus sucursales.

Durante esa jornada no se podrán realizar operaciones por ventanilla ni trámites que requieran atención presencial. Además, al tratarse de un feriado bancario, tampoco habrá actividad habitual en los mercados cambiarios y bursátiles.

La fecha está contemplada en el calendario oficial de feriados bancarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que establece las jornadas en las que las entidades financieras deben suspender su actividad.

Qué pasará con los bancos durante los feriados de noviembre

El cierre del viernes 6 será el comienzo de una serie de jornadas sin atención presencial. Según el calendario del BCRA, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV, mientras que el martes 10 también será feriado bancario en todo el país.

De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10, incluidos el sábado 7 y el domingo 8, cuando los bancos tampoco abren habitualmente. La atención presencial se retomará el miércoles 11, salvo disposiciones particulares que puedan afectar determinadas jurisdicciones.

Oficina de un banco.

Más adelante, el lunes 23 de noviembre tampoco habrá actividad bancaria por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Qué operaciones se podrán hacer cuando los bancos estén cerrados

Si bien las sucursales no abrirán durante esas jornadas, los clientes podrán utilizar los canales electrónicos para realizar distintas operaciones. Entre los servicios disponibles estarán:

Cajeros automáticos para retirar efectivo y consultar saldos.

Home banking y aplicaciones bancarias para consultar cuentas y realizar transferencias.

Tarjetas de débito y crédito para efectuar pagos.

Billeteras virtuales y pagos mediante transferencias.

Sin embargo, las operaciones que requieran atención presencial deberán esperar hasta la reapertura de las sucursales. También es importante tener en cuenta que ciertas transacciones bancarias, cambiarias y bursátiles pueden quedar sujetas al calendario de liquidación correspondiente.

Por eso, quienes necesiten retirar dinero en efectivo, realizar trámites en ventanilla o concretar operaciones financieras que dependan de la actividad bancaria deberían anticiparse al cierre del viernes 6 de noviembre.