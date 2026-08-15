Día de las Infancias: 5 cuidados cotidianos que pueden hacer la diferencia en el crecimiento

El Día de las Infancias suele estar asociado a regalos, reuniones familiares y actividades para compartir con los más chicos. Sin embargo, la fecha también puede convertirse en una oportunidad para poner el foco en algo mucho más importante: el cuidado integral de niñas, niños y adolescentes.

En Argentina, la celebración tiene lugar cada tercer domingo de agosto. En 2020, el Gobierno nacional había impulsado el cambio de denominación de “Día del Niño” a “Día de las Infancias”, con el objetivo de reconocer la diversidad de las experiencias durante la niñez. La iniciativa buscó incorporar una mirada basada en derechos y contemplar distintas realidades familiares, sociales, culturales y personales.

Sin embargo, en agosto de 2025, mediante el Decreto 562/2025, el Gobierno nacional volvió a establecer oficialmente la denominación “Día del Niño” para el tercer domingo de agosto. La fecha, de todos modos, continúa siendo utilizada ampliamente como Día de las Infancias por organismos, instituciones y organizaciones vinculadas con la niñez.

Salud y prevención, dos pilares durante la infancia

Desde la perspectiva de la salud pediátrica, celebrar también implica prestar atención a los cuidados cotidianos. Los controles médicos periódicos permiten acompañar el crecimiento y detectar de manera temprana posibles dificultades.

Otro punto fundamental es mantener actualizado el Calendario Nacional de Vacunación. El Ministerio de Salud establece vacunas para las distintas etapas de la vida y señala que están disponibles de manera gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país.

A esto se suman hábitos que tienen un impacto directo en el bienestar: una alimentación variada y saludable, un descanso adecuado, actividad física acorde a cada edad y espacios para expresar emociones y construir vínculos.

La infancia es una etapa en la que la prevención puede tener consecuencias decisivas.

En este sentido, la pediatra Cecilia Avancini (MN 102751), jefa de Pediatría de vittal, plantea que la infancia es una etapa en la que la prevención puede tener consecuencias decisivas y que acompañar a las familias con información confiable forma parte del cuidado.

Uno de los aspectos que muchas veces queda relegado frente a las obligaciones escolares y las actividades programadas es el juego. Sin embargo, jugar no es solamente una forma de entretenimiento: es una herramienta fundamental para el desarrollo. A través del juego, niñas y niños pueden explorar, desarrollar habilidades, aprender a relacionarse con otros y expresar emociones. UNICEF destaca que el juego contribuye al desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, y sostiene que garantizarlo constituye también una manera de proteger la infancia.

Seguridad: pequeños cuidados que pueden evitar accidentes

La prevención también alcanza a los espacios donde transcurre la vida cotidiana. Dentro del hogar, resulta importante mantener ambientes seguros y adaptar determinadas zonas según la edad de cada niño. En los viajes en automóvil, además, el uso adecuado de los sistemas de retención infantil es una de las medidas fundamentales para reducir el riesgo de lesiones. La supervisión durante el juego y la prevención de situaciones potencialmente peligrosas también forman parte de estos cuidados.

El Día de las Infancias también permite recordar que el bienestar infantil va mucho más allá de una celebración puntual. El acceso a la salud, la educación, la alimentación, la protección, el descanso, el juego y la posibilidad de ser escuchados forman parte de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En 2026, UNICEF Argentina lanzó su programa de trabajo para el período 2026-2030 con una agenda enfocada, entre otros aspectos, en ampliar el acceso a servicios esenciales y reducir las desigualdades que afectan a la infancia y la adolescencia. Entre las prioridades aparecen la alimentación nutritiva, la salud mental, las vacunas, la educación, el agua y saneamiento y la protección social.

Por eso, este domingo puede ser mucho más que una fecha para comprar un regalo. Celebrar las infancias también significa cuidar la salud, prevenir accidentes, garantizar derechos, escuchar y compartir tiempo de calidad.