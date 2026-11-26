Llenar el tanque se convirtió en uno de los gastos que más pesan en el presupuesto de quienes utilizan el auto a diario. Sin embargo, durante los últimos días de noviembre habrá distintas promociones bancarias y beneficios de billeteras virtuales que permitirán conseguir importantes descuentos en nafta y gasoil, con reintegros que llegan hasta el 30%.

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Las promociones alcanzan a las principales petroleras del país, entre ellas YPF, Shell, Axion Energy, Puma y Gulf. Los beneficios varían según el día de carga, el banco, la tarjeta y la aplicación utilizada. Algunos ofrecen descuentos diarios, mientras que otros concentran sus ventajas los jueves, viernes o fines de semana. Conocer el calendario puede hacer una diferencia importante al momento de llenar el tanque.

Combustibles: qué descuentos hay del 26 al 30 de noviembre

Durante la última semana de noviembre, los automovilistas podrán aprovechar distintas promociones para reducir el costo de cargar nafta y gasoil. Estas son algunas de las alternativas más destacadas:

Jueves 26 de noviembre

BBVA: 20% de reintegro en distintas petroleras para clientes del paquete Black+, con Visa Black. El tope es de $100.000 mensuales.

20% de reintegro en distintas petroleras para clientes del paquete Black+, con Visa Black. El tope es de $100.000 mensuales. Banco Patagonia: 20% en Shell, Axion, Puma y Gulf para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum. Tope mensual de $10.000.

20% en Shell, Axion, Puma y Gulf para clientes de cartera Singular, con Visa Crédito Platinum. Tope mensual de $10.000. Santander: 15% en YPF para clientes adheridos a Santander Sorpresa, pagando mediante App YPF. Tope de $20.000 mensuales.

15% en YPF para clientes adheridos a Santander Sorpresa, pagando mediante App YPF. Tope de $20.000 mensuales. Mercado Pago: 10% de descuento en Gulf, con un tope de $7.000 mensuales y una compra mínima de $40.000.

10% de descuento en Gulf, con un tope de $7.000 mensuales y una compra mínima de $40.000. Shell Box: 10% en combustibles V-Power a través de beneficios asociados a Jumbo+ y Vea Ahorro. Se puede sumar un 5% adicional pagando con crédito Cencopay, sujeto a las condiciones del programa.

Viernes 27 de noviembre

Banco Nación: 20% de ahorro en YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf, pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. Tope de $10.000 por cuenta y por semana.

20% de ahorro en YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf, pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. Tope de $10.000 por cuenta y por semana. Banco Columbia: 20% en las principales petroleras, pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $16.000.

20% en las principales petroleras, pagando con MODO y tarjetas Visa o Mastercard. Tope mensual de $16.000. BBVA: 20% para clientes Black+, con un tope mensual de $100.000.

20% para clientes Black+, con un tope mensual de $100.000. Axion ON: 10% en combustibles Quantium y Quantium Diesel, con topes que varían según el nivel del usuario.

Sábado 28 de noviembre

Banco Comafi: 20% en YPF para clientes Comafi Único, pagando con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. Tope de $10.000 por semana.

20% en YPF para clientes Comafi Único, pagando con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. Tope de $10.000 por semana. Naranja X: 10% en Gulf pagando con tarjeta de crédito. Tope de $3.000 por transacción.

10% en Gulf pagando con tarjeta de crédito. Tope de $3.000 por transacción. BBVA: 20% para clientes Black+, con Visa Black y un tope mensual de $100.000.

Domingo 29 de noviembre

Banco Ciudad: 20% en YPF, Shell y Axion para clientes con cuenta sueldo, pagando mediante MODO con Visa o Mastercard. Tope de $20.000 mensuales.

20% en YPF, Shell y Axion para clientes con cuenta sueldo, pagando mediante MODO con Visa o Mastercard. Tope de $20.000 mensuales. Banco Comafi: 20% en Shell para clientes Comafi Único, con un tope de $10.000 por semana.

20% en Shell para clientes Comafi Único, con un tope de $10.000 por semana. Banco Supervielle: 10% en Shell, pagando con MODO y Visa Débito. Tope mensual de $10.000.

10% en Shell, pagando con MODO y Visa Débito. Tope mensual de $10.000. Naranja X: 10% en Gulf con tarjeta de crédito. Tope de $3.000 por operación.

Lunes 30 de noviembre

Brubank: 10% en YPF para clientes del plan Ultra, con Visa de crédito o débito. Tope de $6.000 por día.

10% en YPF para clientes del plan Ultra, con Visa de crédito o débito. Tope de $6.000 por día. Banco Comafi: 20% en Axion para clientes Comafi Único, pagando con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. Tope de $10.000 por semana.

20% en Axion para clientes Comafi Único, pagando con MODO o tarjetas Visa Black y Mastercard Black. Tope de $10.000 por semana. App YPF: 10% de ahorro pagando con Mastercard. Tope de $6.000 por semana.

10% de ahorro pagando con Mastercard. Tope de $6.000 por semana. Axion ON: 10% en combustibles Quantium y Quantium Diesel, con topes según el nivel del usuario.

A estas opciones se suman los beneficios diarios de BBVA para clientes Black+ y las promociones de Axion con Brubank Ultra, que informa un reintegro del 30% con un tope de $6.000 por día.

Crédito: Archivo.

Cómo obtener los descuentos en YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf

Además de las promociones bancarias, las principales petroleras cuentan con aplicaciones y programas de fidelización que permiten acceder a beneficios adicionales.

En YPF, la App YPF concentra descuentos propios y promociones de entidades financieras. También se pueden aprovechar los beneficios de ServiClub, que incluyen descuentos por carga nocturna y autodespacho, de acuerdo con las condiciones vigentes.

En Shell, la aplicación Shell Box permite acceder a promociones en combustibles V-Power. Entre ellas se encuentra el descuento del 10% los miércoles, con un tope semanal de $5.000. También hay beneficios de la tarjeta 365: 10% de lunes a viernes en V-Power y 5% en nafta súper, con topes semanales de $5.000 y $2.000, respectivamente.

Axion Energy ofrece beneficios a través de ON, su programa de fidelización. Durante noviembre se informaron descuentos del 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium y Quantium Diesel. Los topes dependen del nivel del usuario y del tipo de combustible.

Puma Energy, por su parte, cuenta con Puma Pris, su programa de beneficios. Una de las promociones informadas para noviembre es un 10% de descuento los miércoles en nafta súper, Max Premium e Ion Diesel, pagando mediante la aplicación y QR.

Finalmente, Gulf combina promociones bancarias con descuentos de billeteras virtuales. Entre las alternativas se encuentran los beneficios de Mercado Pago los martes y jueves y los de Naranja X durante los fines de semana.