Descuento Banco Provincia del 10% en YPF: cómo ahorrar hasta $24.000 en el mes

En el marco de la renovación mensual de beneficios orientados a aliviar el presupuesto de los hogares bonaerenses, el Banco Provincia confirmó la vigencia de un descuento exclusivo que está destinado a la carga de combustible en las estaciones de servicio de YPF. Se trata de un beneficio que sigue vigente durante todo el mes de noviembre y con el cual se apunta a incentivar el ahorro en un sector clave del consumo cotidiano y de movilidad de los millones de clientes de la entidad pública.

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Puntualmente, la promoción del Banco Provincia en la empresa petrolera estatal otorga un 10% de reintegro en las compras realizadas en los surtidores adheridos. Cabe señalar que el descuento se puede aprovechar bajo algunos parámetros específicos que los usuarios deben tener en cuenta antes de acudir a la estación de servicio.

Medios de pago habilitados: Aplica para las tarjetas de crédito, débito y prepaga Mastercard emitidas por el Banco Provincia .

Días de vigencia: El beneficio opera exclusivamente todos los lunes del mes.

Modalidad de pago: Es un requisito indispensable efectuar la transacción a través de la aplicación oficial de la petrolera .

Consumo mínimo: Cada carga debe alcanzar un monto mínimo de $35.000 para habilitar la aplicación del descuento.

Cálculo del ahorro total con la promoción del Banco Provincia en YPF y los topes semanales

La estructura de devolución posee un límite estipulado por período para regular el alcance del beneficio entre los clientes de la banca pública:

Tope semanal: El reintegro máximo es de $6.000 por semana .

Proyección mensual: Al aprovechar la promoción de manera consecutiva durante los cuatro lunes que comprende el mes de noviembre, los usuarios pueden acumular una devolución total de hasta $24.000.

El Banco Provincia ofrece un descuento de hasta $24.000 de reintegro en estaciones YPF en noviembre.

La promo de Cuenta DNI en YPF para ahorrar hasta $32.000

Por otra parte, debemos recordar que la billetera digital Cuenta DNI también mantiene en noviembre su oferta de descuentos en distintos rubros y consolida una propuesta que combina ahorro cotidiano con beneficios especiales para compras de alimentos, productos de uso habitual, gastronomía, educación y cuidado de mascotas.

Con promociones distribuidas a lo largo de toda la semana, la billetera digital de Banco Provincia sigue siendo una de las herramientas más elegidas por las familias bonaerenses para realizar pagos y gestionar su dinero. Una de ellas es la que se puede disfrutar en las tiendas de la mencionada estacion de servicio.