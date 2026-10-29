YPF rediseña su red: así son los tres nuevos modelos de estaciones de servicio Black, Núcleo y Refiplus

YPF rediseña su red con una estrategia orientada a transformar la experiencia de carga y servicios para adaptarse a los diversos perfiles de consumo. El plan contempla tres modelos de estaciones de servicio divididos en categorías: Black, Refiplus y Núcleo.

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La propuesta Black combina tecnología, diseño, atención personalizada, gastronomía premium y nuevos servicios pensados para redefinir la experiencia de carga. Entre las novedades se destacan el espacio Pit Stop para chequeos rápidos, café de especialidad, beneficios exclusivos de ServiClub y propuestas gastronómicas y comerciales adaptadas a cada ubicación, como Carne hamburguesas, desarrolladas por el multipremiado chef argentino Mauro Colagreco y, en algunas estaciones, locales de McDonald's.

Las estaciones YPF Núcleo, por su parte, son las clásicas y estándar. Conservan el modelo tradicional de atención, mantiene el despliegue de las Tiendas Full y sostienen una presencia masiva en todo el territorio nacional.

Por último, las estaciones YPF Refiplus constituyen una alternativa de bajo costo para rutas, localidades pequeñas o zonas donde una estación tradicional resulta inviable, se identifican por su distintivo color verde. Cuentan con una infraestructura ágil y esquemas simplificados para cargas rápidas, combinando islas de atención presencial con autodespacho. Además, optimizan el cobro mediante la autogestión y la integración con la App YPF.

Red de estaciones

Para fin de año, YPF prevé contar con ocho estaciones Black y más de 21 estaciones Refiplus operativas en distintas regiones de la Argentina. Actualmente, la petrolera posee una red de más de 1.600 estaciones de servicio y busca que esos establecimientos incorporen progresivamente nuevas alternativas de servicios, gastronomía y conveniencia, además de su función tradicional de expendio de combustibles.

A principios de octubre, por ejemplo, la empresa inauguró en la ciudad de Córdoba la primera estación YPF Black del interior del país. La nueva estación está ubicada frente al puente de Villa Warcalde, opera las 24 horas y marca un precedente fundamental al estar ubicada fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Experiencia Black en Nordelta

En mayo de este 2026, YPF inauguró en Nordelta la primera estación bajo el formato Black. Durante la inauguración, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el nuevo formato busca elevar los estándares del sector en Argentina mediante una experiencia integral y personalizada.

“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle”, señaló Marín durante la presentación.