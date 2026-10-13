La nueva YPF Black de Córdoba es la primera estación de este formato inaugurada en el interior del país.

YPF inauguró en la ciudad de Córdoba la primera estación YPF Black del interior del país, un nuevo formato con el que la compañía busca ampliar el concepto tradicional de estación de servicio e incorporar una propuesta integral de combustibles, gastronomía y conveniencia.

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La nueva estación está ubicada frente al puente de Villa Warcalde y tiene además otra particularidad: es la primera YPF Black desarrollada y operada por un concesionario independiente de la red. El proyecto estuvo a cargo de Grupo Vespasiani y Guillermo Bollatti.

Con una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados, el establecimiento cuenta con cuatro surtidores para combustibles líquidos, dos posiciones de GNC, operación dual y una dotación de más de 30 colaboradores.

La estación YPF Black de Córdoba ocupa una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados y combina combustibles, servicios y gastronomía.

Cómo es la nueva estación YPF Black de Córdoba

Bajo el concepto “Más que una estación, un destino”, YPF Black apunta a transformar la habitual parada para cargar combustible en una experiencia más amplia.

El formato combina atención personalizada, nuevos servicios, espacios gastronómicos y propuestas de conveniencia pensadas para acompañar las nuevas formas de movilidad y consumo.

Entre los servicios de la estación se encuentra YPF Pit Stop, junto con una nueva propuesta de la tienda FULL.

La oferta gastronómica incorpora productos de Carne, la marca creada por el chef argentino Mauro Colagreco, y suma a Fonte D'Oro, ampliando las alternativas disponibles dentro de la estación.

Todo el complejo funciona las 24 horas, tanto para quienes llegan a cargar combustible como para los clientes que utilizan los espacios y servicios complementarios.

La tienda FULL de la nueva YPF Black suma una propuesta gastronómica que incluye productos de Carne y Fonte D'Oro.

YPF transforma su red de estaciones de servicio

La apertura en Córdoba forma parte de un proceso más amplio de transformación de la red de YPF.

La compañía está desarrollando un portfolio con diferentes modelos de estaciones, integrado por YPF Black, YPF Núcleo y Refiplus, con propuestas adaptadas a diferentes ubicaciones, necesidades y perfiles de clientes.

La estrategia comenzó a materializarse durante 2026. Para fin de año, YPF prevé contar con ocho estaciones Black y más de 21 estaciones Refiplus operativas en distintas regiones de la Argentina.

Actualmente, la petrolera posee una red de más de 1.600 estaciones de servicio y busca que esos establecimientos incorporen progresivamente nuevas alternativas de servicios, gastronomía y conveniencia, además de su función tradicional de expendio de combustibles.

Con la inauguración de la nueva YPF Black, Córdoba se ubica así entre las primeras ciudades argentinas en recibir el nuevo concepto de estaciones de la compañía fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.