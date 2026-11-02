Descuento en transporte con Cuenta DNI: cómo acceder al 50% de reintegro en colectivo y subte

Con el objetivo de acompañar la economía cotidiana de más de 10 millones de usuarios, la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia incorporó un nuevo esquema de ahorro enfocado en la movilidad diaria. La propuesta permite recuperar la mitad del dinero gastado en traslados dentro del transporte público de pasajeros utilizando el celular.

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El beneficio de Cuenta DNI contempla una devolución del 50% en los pasajes abonados mediante lectura de código desde la plataforma digital, fijando un límite máximo de devolución de $8.000 mensuales por persona. La bonificación permanece activa todos los días de la semana para quienes utilicen el servicio al desplazarse hacia sus jornadas laborales, académicas o gestiones personales.

Esta promoción complementa la herramienta tecnológica lanzada durante septiembre, que habilitó el abono de pasajes directamente con el dispositivo móvil mediante la opción Pagar viaje con QR.

La cobertura de esta alternativa incluye:

Red de subterráneos: Válida en todas las líneas operativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Líneas de colectivos: Disponible en todas las unidades equipadas con las terminales de cobro adaptadas al sistema SUBE, abarcando jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales que sumaron la tecnología de forma paulatina.

Cuenta DNI lanza una promo especial para ahorrar en subtes y colectivos.

Para hacer efectivo el descuento, los pasajeros deben seleccionar la opción específica dentro de la billetera virtual al momento de abonar el pasaje en la máquina cobradora.

Es importante señalar que la rebaja no se descuenta en forma instantánea al pasar por el validador: la devolución correspondiente se acredita de manera posterior en la caja de ahorro del titular hasta completar el techo fijado por la entidad financiera bonaerense para el periodo mensual.

Una por una, las promos de Cuenta DNI en noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.

30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.