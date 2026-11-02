Cómo viajar en colectivos del AMBA y pagar la mitad en noviembre 2026

El Banco Galicia y la billetera virtual Naranja X relanzaron promociones con reintegros de hasta el 50% para quienes viajen en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante noviembre 2026.

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Los beneficios permiten reducir el gasto en transporte público mediante pagos con código QR o tecnología NFC, en un contexto marcado por el aumento de hasta el 5% en las tarifas de las unidades bajo jurisdicción porteña y bonaerense, vigente desde el domingo.

¿Cómo viajar con descuentos en colectivos del AMBA durante noviembre 2026?

Naranja X ofrece un reintegro del 50% del valor de cada boleto de colectivo a quienes paguen mediante código QR desde la aplicación y utilicen el dinero disponible en su cuenta. La promoción alcanza a los viajes realizados en todo el país e incluye los traslados en subte.

El beneficio tiene un límite de devolución de $5000 mensuales para los pagos con QR. El reintegro se acreditará en la cuenta dentro de las 48 horas posteriores a cada operación. Para alcanzar ese máximo, los usuarios deberán acumular $10.000 en viajes incluidos en la promoción.

La billetera también permite obtener devoluciones mediante pagos sin contacto (NFC). Para utilizar esta modalidad, los usuarios deberán vincular sus tarjetas compatibles a una billetera digital del celular, como Google Pay o Apple Pay, y acercar el dispositivo al lector del colectivo.

Por su parte, Banco Galicia ofrece un reintegro del 50% en viajes en colectivo durante noviembre, con un límite de devolución de $ 10.000 mensuales.

Para acceder al beneficio, los clientes deberán pagar con tarjetas de la entidad mediante tecnología NFC desde el celular. La promoción contempla operaciones con tarjetas Visa, Mastercard y de débito, de acuerdo con las condiciones establecidas por el banco.

¿Cuánto cuesta viajar en colectivos de la Ciudad durante noviembre 2026?

De 0 a 3 km: $956,69 con Tarjeta SUBE registrada.

De 3 a 6 km: $1063,04 con Tarjeta SUBE registrada.

De 6 a 12 km: $1144,92 con Tarjeta SUBE registrada.

De 12 a 27 km: $1226,87 con Tarjeta SUBE registrada.

¿Cuánto cuesta viajar en colectivos de la provincia de Buenos Aires durante noviembre 2026?