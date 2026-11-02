Colectivos AMBA: cuáles son las líneas que no aumentarán el boleto en noviembre

La Secretaría de Transporte de la Nación acordó con las cámaras empresarias aumentar los subsidios destinados a los colectivos de jurisdicción nacional para evitar una nueva suba del boleto durante noviembre. La decisión alcanza a los servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del Conurbano bonaerense, mientras que aquellas unidades que dependen de las administraciones de Ciudad o Provincia aplicarán incrementos desde hasta el 5%.

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El entendimiento se alcanzó después de varias semanas de negociaciones, en medio de los reclamos de las empresas por el atraso de los costos operativos y las advertencias sobre posibles reducciones en las frecuencias.

¿Cuáles son las líneas de colectivos del AMBA que no aumentarán en noviembre 2026?

El acuerdo contempla un incremento de entre el 10% y el 15% en los subsidios que reciben las empresas de transporte de jurisdicción nacional. De esta manera, el Gobierno busca compensar parte de la actualización de los costos operativos sin trasladar ese impacto a los pasajeros.

El conflicto se había profundizado a mediados de octubre, cuando cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector (CETUBA, CTPBA, CEAP y CEUTUPBA) advirtieron que podían reducir las frecuencias si no recibían mayores compensaciones estatales o se autorizaba una actualización tarifaria.

Como parte de las negociaciones, el Gobierno también había aceptado saldar una deuda de aproximadamente $40.000 millones que las empresas reclamaban por diferencias en el cálculo de los subsidios.

Tras el nuevo entendimiento, quedó desactivada la posibilidad de reducir los servicios. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y del grupo DOTA, explicó que la medida quedó sin efecto "a partir de que se reconoció la diferencia de costos".

Por su parte, Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), consideró que el aumento de las compensaciones permitirá sostener la actividad durante los próximos meses. "Deberíamos estar bien por cuatro o cinco meses, si no hay sorpresas con el gasoil y la inflación", afirmó.

Las líneas de colectivos del AMBA que no aumentarán en noviembre 2026

Las 104 líneas de colectivos del AMBA alcanzadas por el acuerdo son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.