El uso de la tarjeta SUBE volvió a caer: se desplomó 15% y ya acumula 14 meses en picada

El uso de la tarjeta SUBE volvió a caer en julio y acumuló 14 meses consecutivos de retrocesos, según los últimos datos difundidos por el Banco Central (BCRA). El informe oficial contabilizó 292,7 millones de viajes, un 15,1% menos que en el mismo mes del año anterior.

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Aunque se viajó menos, se gastó más. Los viajes con SUBE sumaron $ 0,21 billones, un aumento del 8,5% interanual en términos reales, es decir, descontando la inflación. El dato refleja el peso de los aumentos de tarifas: los usuarios pagan más por cada viaje y viajan menos.

La caída se da en un contexto de suba de las tarifas del transporte público y de un mayor uso de las promociones de bancos y billeteras virtuales. Según el último reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, la canasta de transporte para usuarios del AMBA llegó a $ 129.433 en octubre, un 56% más que un año atrás.

En la serie histórica del BCRA, las principales caídas interanuales son:

Julio de 2026: 270,2 millones de viajes, con un desplome del 22%.

Enero de 2026: 240,4 millones de viajes, con una baja del 18,4%.

Marzo de 2024: 327,6 millones, con una retracción del 18,1%.

Junio de 2026: 292,3 millones, un 17,3% menos.

Diciembre de 2025: 311 millones, una disminución del 16,4%.

Mayo de 2026: caída del 15,9%.

Julio de 2026: 292,7 millones, con una baja del 15,1%.

Enero de 2025: unos 305 millones, un 14,4% menos.

Febrero de 2025: 294,5 millones, con una baja del 13,9%.

Julio de 2024: 339,1 millones, un 13,5% menos.

El QR sigue creciendo

Los viajes pagados con QR volvieron a subir. En [agosto] se registraron 26,9 millones de viajes por esta vía, contra 26,3 millones del mes anterior, por un total de $38.000 millones. La mayor parte se hizo en colectivos (23,9 millones, el 89% del total) y el resto en las distintas líneas de subte (3 millones, el 11,2%).

La tarifa social, cada vez más chica

A la suba de tarifas se suma un recorte en uno de los principales beneficios para los usuarios de menores ingresos. Con la Resolución 40/2026, el Gobierno puso un tope al descuento de la tarifa social, que reciben jubilados, titulares de la AUH, trabajadoras de casas particulares y veteranos de Malvinas, entre otros. El descuento quedó atado a los valores de los boletos vigentes al 30 de junio de 2026.

El beneficio sigue siendo del 55%, pero se calcula sobre las tarifas de junio. Por eso, cada vez que el boleto aumenta, el descuento real se achica. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, en octubre el descuento efectivo ya era del 46%, casi 10 puntos menos que en junio.

Por ahora, el descuento completo del 55% se mantiene en los trenes y en los colectivos de jurisdicción nacional, porque sus boletos todavía no aumentaron. En el resto de las líneas ya rige el congelamiento.

Además, se eliminó el boleto integrado en la provincia de Buenos Aires y, hace poco, en la Ciudad. Según el IIEP, con estos cambios los subsidios a los usuarios pierden peso frente a las compensaciones que reciben las empresas de transporte.

Cuánto cuesta realmente un viaje

Desde 2026, la Nación, la Ciudad y la Provincia calculan cada una por su cuenta los costos del transporte y, por lo tanto, los subsidios. Esto se debe a la Resolución 102/25 porteña y al Decreto 3.231/25 bonaerense, y pone fin a una larga tradición en la que ese cálculo lo centralizaba el Estado nacional.

En este contexto, el IIEP elaboró un índice propio para medir la evolución de los costos del transporte en colectivo en el AMBA. Según sus cálculos, el costo técnico por pasajero, es decir, lo que costaría el boleto sin subsidios, llegó a $ 2.134 en septiembre. El costo que reconoce el Estado nacional es de $ 1.657, según la Resolución 48/26 de la Secretaría de Transporte. Eso deja una diferencia de $ 477 por pasajero: el costo calculadoes casi un 29% más alto que el que reconoce la Nación.