Desaparición de Axel González: nuevas pericias sobre celulares y manchas halladas en móviles

A más de 110 días de la desaparición de Axel Alejandro González (22) en la localidad chaqueña de Fontana, el proceso de investigación entró en una nueva etapa pericial. El Equipo Fiscal N°14 notificó dos medidas: Gendarmería comenzó con la apertura y extracción de información de teléfonos secuestrados, mientras que el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de la provincia analizará muestras obtenidas de móviles policiales.

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Axel fue visto por última vez el 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Mientras persisten los cuestionamientos por el accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de Fontana durante los primeros días de búsqueda, la fiscal provisoria Julieta Arolfó notificó nuevas resoluciones el pasado 1 de septiembre, las cuales contemplan la participación de las partes para garantizar el control de la prueba y el derecho de defensa.

La primera medida comenzó el pasado jueves 3 de septiembre, en las instalaciones del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón 48 “Corrientes” de Gendarmería Nacional. De acuerdo con lo detallado por el medio Chaco Ahora, las autoridades correspondientes abrieron los sobres que contienen elementos de prueba y, posteriormente, realizaron la conexión y carga de los dispositivos.

La segunda etapa está prevista para el próximo martes 8 de septiembre, cuando los especialistas iniciarán el proceso de extracción de información de los teléfonos celulares secuestrados en la causa. Las operaciones fueron dispuestas de acuerdo con las órdenes de apertura N°119 y 121 del Juzgado de Garantías N°3.

La causa había comenzado con siete detenciones iniciales. Cuatro de los sospechosos fueron liberados en junio y, a mediados de agosto, la Justicia dispuso la liberación de otros dos imputados (Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Íñiguez) por falta de pruebas, lo que dejó únicamente a Ramón "Kuno" Gómez, excuñado de Axel, tras las rejas.

Prisión preventiva para "Kuno" Gómez y detención para su hijo por presuntas amenazas

En paralelo a la detención de "Kuno" Gómez, su hijo, Sergio “Kunito” Gómez, fue aprehendido hace algunas semanas , aunque por una causa conexa. La medida se produjo luego de una denuncia presentada la semana pasada por la madre de Axel, María Inés Gómez, quien acusó a "Kunito" de haber amenazado a su otro hijo, de 17 años. De acuerdo con la denuncia, el episodio habría ocurrido el viernes 14 de agosto.

Según su relato, ese día Gómez circulaba en un Ford Fiesta azul, bajó la ventanilla y realizó con sus manos un gesto que el joven interpretó como la imitación de un arma y una amenaza de muerte. El menor le contó lo sucedido a su madre y vinculó el episodio con la búsqueda de su hermano. La denunciante detalló que, en otra oportunidad, Gómez habría pasado durante la madrugada frente a su vivienda a gran velocidad y en dirección hacia Puerto Tirol. Ante estos hechos, manifestó temor por la integridad física de su hijo y del resto de su familia, por lo que decidió impulsar una acción penal.

Según explicó la abogada defensora del aprehendido, Mónica Sánchez, "Kunito" Gómez debía presentarse para cumplir con la presentación mensual que realiza en el marco de la causa y al acudir a realizar el trámite, se concretó su detención que ya había sido dispuesta por la Fiscalía N°6.