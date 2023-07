Identificaron el cuerpo de una persona desaparecida durante la última dictadura

El próximo jueves a las 11 de la mañana se darán más detalles en la sede la subsecretaría de Derechos Humanos en La Plata.

La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires informó este martes que se identificó el cuerpo de una persona detenida desaparecida durante la última dictadura cívico militar. Si bien el organismo no amplió la información, anunció que los datos se harán públicos el próximo jueves por la mañana.

A pesar de que no trascendieron detalles de la persona identificada, desde el área coordinada por Matías Moreno se indicó en un comunicado que recogió Télam que esto ha sido posible "gracias a una de las tantas muestras de sangre obtenidas en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Salud, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

El año pasado, en el Día de las y los detenidos desaparecidos, se firmó un convenio para que los hospitales públicos provinciales tomen muestras de sangre a familiares de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, para su análisis y comparación con unos 600 restos óseos hallados en fosas comunes e individuales que datan de esa época y aún falta identificar. La información será difundida el próximo jueves a las 11 horas, en la sede la subsecretaría de Derechos Humanos, en la calle 49 N°418 entre 4 y 5 de La Plata.

Un sobreviviente identificó ante un tribunal a un imputado como partícipe de su secuestro

Un sobreviviente de la última dictadura militar relató el pasado jueves ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata su secuestro y alojamiento en el ex centro clandestino que funcionó en el Cuerpo de Caballería de la ciudad de La Plata e identificó a uno de los imputados como parte de la patota que irrumpió en su casa para secuestrarlo. Se trata de Luis Julián Farina, secuestrado el 2 de abril de 1976, quien estuvo cautivo en uno de los dos ex centros clandestinos platense cuyos delitos allí cometidos juzga el TOF 1 de La Plata, a cargo de la presidenta Karina Yabor, la primera mujer que juzga este tipo de delitos en la capital bonaerense.

Por los delitos en el Cuerpo de Caballería de 1 y 60 y en la comisaría octava de la ciudad de La Plata están imputadas 18 personas, en su mayoría militares y dos civiles: el ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart y Carlos "El Indio" Castillo, integrante de la banda parapolicial conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU).

"Me secuestran en mi casa de La Plata donde vivía con mis padres y mi esposa Nélida Balbi, me preguntaron por ella, les dije que había salido y no sabía cuándo volvería. Revisaron toda la casa. A mis padres los encerraron en una habitación del fondo", recordó Farina, militante peronista. La patota que ingresó estaba armada y todos vestían de civil e identificó entre sus integrantes a Carlos "El Indio" Castillo. "Algunos tenían gorros, pero Castillo estaba sin nada en la cabeza, no tenía bufanda tampoco, y tenía una forma de caminar, de moverse, muy particular, que luego reconocí también cuando nos encontramos en el penal número 9. Pude identificar perfectamente que era la misma persona", remarcó.

Con información de Télam