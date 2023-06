Eulalio, el chico de Guajalna que descubrió su pasión por casualidad y llegó a los Juegos Olímpicos

A los 9 años tuvo que dejar de lado su sueño de ser futbolista pero encontró una nueva puerta de entrada al deporte profesional. Corrió su primera maratón y sorprendió a los más experimentados. Recientemente brilló en Lima y representa al país en los Juegos Panamericanos, en búsqueda de su segunda competencia olímpica.

Crecemos con la frase “los sueños se hicieron para cumplirse”, sin embargo, muchas veces el destino nos lleva a lugares impensados y los sueños se transforman. De esa forma empezó a escribirse la historia de Eulalio “Coco” Muñoz, el maratonista de 27 años que soñaba con ser un futbolista reconocido, pero terminó siendo un atleta mundial que va por su segundo Juego Olímpico.

Gualjaina es un pueblito en Chubut, a 90 kilómetros de Esquel, donde Eulalio se crió y comenzó su vida como deportista, a los 8 años. Al igual que le sucede a muchos niños, él soñaba con ser jugador de fútbol y vivir del deporte. Fue en ese momento cuando empezó a entrenar en el club del pueblo, pero al tiempo, la falta de recursos de la institución, lo obligaron a dejar de lado ese sueño. Lo que Eulalio no sabía era que estaba a punto de conocer una nueva pasión, que lo llevaría a romper muchos récords y viajar por el mundo.

“Después de 9 años haciendo fútbol, tuve que dejar y ahí me anime a empezar en el running. Un día me invitaron a correr una maratón en mi pueblo y la gané. Desde ese momento me anime a hacerlo más seguido y siento que el atletismo cambió mi vida para siempre, porque me enseñó a valorar muchas cosas”, destacó.

Su infancia: del fútbol al atletismo

Entre sus primeros recuerdos de la infancia, el joven recuerda su casa en Gualjaina desde donde, junto a su familia, se trasladaban 13 kilómetros todos los días para ir al hospital o hacer compras. La distancia, o los pocos recursos de su pueblo, no fueron un impedimento para que él se proyectara en grande.

Si bien su primera ilusión era ser un futbolista, “como Maradona”, tal como lo decía él, el fútbol terminó por ser la puerta de bienvenida al mundo del deporte.

Casi por casualidad, una vez que el club al que asistía tuvo que cerrar sus puertas, un amigo lo invitó a correr su primera maratón. Lejos de ser un deporte en equipo, y en contacto con una pelota, el atletismo le presentaba un nuevo desafío.

Fue así que, en 2012, se anotó en su primera carrera de 12 kilómetros, la que le marcó el rumbo para lo que le esperaba. “Cuando corrí mi primera carrera, yo no entendía mucho del mundo del atletismo, solo sabía que era importante llegar primero. Esa carrera la gané y, hasta el momento, nunca dejé de correr”.

Luego de su primera carrera, viajó con su amigo a Esquel para correr una segunda maratón de 5 kilómetros, pero cuando llegaron a la inscripción, ya no había cupos para esa distancia y, sin pensarlo, se anotó para correr 21 kilómetros.

No solo superó la prueba con comodidad, en una hora y 22 minutos, sino que su marca había sido tan buena para ser su segunda carrera que la gente no podía creer su poca trayectoria dentro de la disciplina.

Su vida como profesional y una decisión difícil

Cerca de cumplir la mayoría de edad, en 2013 Coco Muñoz se mudó a Esquel para mejorar sus entrenamientos. Al tiempo, lo convocaron para competir en Buenos Aires en lo que fue su primer Campeonato Nacional de Pista. Hasta ese momento, su trayectoria venía en auge, pero la muerte de su padre lo detuvo un tiempo.

Como en la historia de muchos deportistas, la familia fue el cable a tierra para continuar con su vida, luego de aquella pérdida. Con el tiempo, y después de pasar muchas horas de entrenamiento, Eulalio mejoró sus marcas y logró sponsors. Su desempeño mejoró y se hizo un lugar en la lista de atletas argentinos.

En 2019 corrió su primera maratón de 42 kilómetros, en Rotterdam, donde realizó una marca de 2 horas 15 minutos. La segunda fue en Buenos Aires, con 2 horas 12 minutos y la tercera en Valencia, donde hizo su mejor marca en 2 horas 9 minutos, la cual le permitió clasificar a los juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Participar de un juego olímpico es algo que todo atleta sueña y poder compartirlo con mis seres queridos, que son los que nos acompañan y apoyan en este camino, fue hermoso. Hasta hoy me sigo emocionando por esos juegos, porque encima se dieron en una época difícil, porque estaban en plena pandemia”.

En los juegos de Tokio, el chubutense quedó en la posición número 29, y fue la mejor marca de un argentino en un maratón olímpico, desde Roma 1960, cuando Osvaldo Suárez llegó noveno.

Acostumbrado a las bajas temperaturas, para esa experiencia inolvidable en Tokio, Muñoz realizó un entrenamiento diferencial en México, donde se expuso a altas temperaturas y a la humedad.

Entre sus últimos logros, el fondista argentino corrió 42 kilómetros en mayo, en la maratón de Lima, en Perú, donde se quedó con el primer puesto y ahora se prepara para los Panamericanos, que le podría brindar un lugar en los Juegos Olímpicos de Roma 2024.

“El gran objetivo de este año es competir en los Juegos Panamericano y conseguir una buena marca que me permita entrar en los Juegos Olímpicos. La marca mínima para ingresar en los juegos es de 2 horas 8 minutos, de no dar esa marca, puedo ingresar en un ranking mundial donde voy sumando puntos por competencia. Sé que es difícil, pero voy a dar lo mejor de mi para traer una medalla para nuestro país”, concluyó.