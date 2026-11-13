La violenta explosión generada por una fuga de gas en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada se trató de "una violación en los protocolos de emergencia", según Defensa Civil de Lanús. Mientras bomberos y personal de Metrogas continuaban esta tarde con tareas para detener las llamas, las autoridades locales detallaron que fueron detenidos dos funcionarios de la empresa. Hay 21 personas heridas, seis en estado grave.

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"Cuando el personal de la empresa Exgadet detectó una fuga, llamó a Metrogas y no a los sistemas de emergencia locales. Se acercó personal de Seguridad y les dijeron que la situación estaba controlada. Minutos después se produjo la explosión", dijo el titular de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale.

Según explicó, los trabajadores de esta empresa tercerizada realizaban tareas en la intersección de Beltrán y Del Valle Iberlucea con una tuneladora cuando "rompieron un caño de gas" y, en lugar de dar aviso a las autoridades locales, solo se comunicaron con Metrogas.

"Hay una violación en los protocolos de emergencia. Cuando hay un escape es activar los servicios de emergencia locales, no se produjo", remarcó Arale.

En su relato, el titular de Defensa Civil agregó que la cuadrilla enviada al lugar por Metrogas afirmó que "la situación está controlada". Sin embargo, minutos después, se produjo la explosión, que dejó 21 personas heridas trasladadas, seis en grave estado.

Consultado sobre si se podría haber evitado este saldo, fue tajante: "Si se hubiera cumplido con los protocolos de emergencia sí, claro, pero evidentemente la empresa Metrogas quiso mantener la situación en reserva, por ellos".

Arale remarcó que por este accionar la fiscal a cargo del caso "ordenó la detención de los dos personales jerárquicos" de la empresa distribuidora de gas. "Es una falla en los protocolos de actuación. Seguramente la Justicia va a investigar", apuntó.

Según detalló, la empresa aún continuaba realizando cortes de los caños de gas de la zona para frenar las llamaradas, mientras que habían sido evacuados vecinos en 100 metros a la redonda.

Qué dijeron desde la empresa

Por su parte, Alejandro Di Lazzaro, director de Asuntos Corporativos de Metrogas, confirmó en diálogo con TN que la explosión ocurrió mientras personal de la empresa se dirigía a realizar tareas de reparación en los caños de gas. Sin embargo, aclaró que todavía se desconocen las causas que originaron el estallido.

"La razón por la cual se produjo la explosión no la conocemos. Lo veremos con las pericias", sostuvo. Además, explicó que los trabajos que se estaban llevando adelante correspondían a una "obra de mantenimiento de la red de distribución de gas".

En cuanto a los pasos a seguir y el plan de acción que se delineó tras la explosión, Di Lazzaro detalló que el procedimiento consiste en prensar el caño en sus dos extremos para interrumpir progresivamente el suministro y reducir la salida de gas que alimenta las llamas.

Según indicó, cerca de las 12.15 ya habían logrado prensar uno de los sectores, una primera intervención que permitiría disminuir la intensidad del gas y apagar el fuego una vez que se complete el cierre del otro extremo. "No se puede cerrar de un minuto para el otro porque sería más peligroso. Se tienen que cerrar progresivamente", explicó.