Fuerte explosión e incendio en Escalada que causó conmoción y obligó a evacuar la zona

Una violenta explosión seguida de un incendio de gran magnitud sacudió el centro comercial de la localidad de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. El estallido se produjo sobre la calle Beltrán, una concurrida arteria caracterizada por su intensa actividad comercial. Según los primeros reportes, la detonación generó llamas de elevada intensidad que provocaron alarma entre los vecinos y comerciantes del barrio.

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Ante la gravedad de la emergencia, varias dotaciones de bomberos acudieron con rapidez para contener y sofocar el avance del fuego. De forma simultánea, efectivos de Defensa Civil desplegaron un operativo de seguridad que incluyó el corte total del tránsito en las calles aledañas y la evacuación preventiva de los inmuebles y viviendas linderas para evitar riesgos mayores.

Desde el municipio del conurbano bonaerense indicaron a El Destape que aún se encuentran procesando la información de los equipos que trabajan en el lugar para poder brindar un panorama preciso de lo sucedido.

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