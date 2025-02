Carolina Herrera reveló su secreto para mantenerse a los 86 años: la comida que consume todos los días.

Carolina Herrera, de 86 años, reveló cuál es su secreto para llevar su edad de la manera más vital y enérgica posible. La reconocida diseñadora de modas venezolana contó detalles sobre el saludable estilo de vida que lleva para poder mantenerse joven desde adentro hacia afuera. Para sorpresa de todos, contó cuál es la extraña comida que consume a diario para lograr sus objetivos.

Según comentó en diálogo con la revista Women´s Health, Herrara hace seis comidas al día, con 3 platos principales muy equilibrados y 3 snacks saludables. De esta manera, consigue mantener su energía alta durante todo el día. Además, elige cuidadosamente sus alimentos: son altos en proteínas, bajos en azúcares, contienen antioxidantes y también probióticos, fibras y minerales.

A la mañana, come un tazón de yogur griego sin azúcar con frutas como frutillas, arándanos o banana. El yogur contiene probióticos, es decir, bacterias beneficiosas para la microbiota intestinal, y aporta proteínas, mientras que las frutas aportan fibra. A pesar de esto, no se priva de comer platos deliciosos. "Mi comida favorita son los huevos revueltos con trufa", señaló.

Los huevos, al contrario de lo que mucha gente cree, son un alimento alto en proteínas y muy recomendado por los nutricionistas, quienes aconsejan comer entre 1 y 4 por día aproximadamente. A media mañana, come otra fruta alta en fibra y una porción de almendras, que aportan grasas saludables y son una gran fuente de energía.

En el almuerzo, intenta comer una carne magra, como salmón o pollo a la plancha, acompañada de una ensalada verde con palta (grasa saludable), tomate y pepino. En la hora de la merienda, evita el azúcar y alimentos procesados y opta por un batido verde de espinaca, jengibre, pepino y ananá (alto en enzimas digestivas, vitaminas y minerales). Por último, cena salmón a la plancha con espárragos al vapor y quinoa, y su snack nocturno suele ser un té sin cafeína.

Cómo hay que comer el huevo para aprovechar sus proteínas al máximo

El huevo es una de las comidas más nutritivas y versátiles, pero la mayoría de las personas no sabe aprovechar al máximo sus proteínas. La forma en que cocinamos el huevo es un factor sumamente determinante para la manera en que nuestro cuerpo absorbe sus nutrientes, y por esta razón, es importante saber cuál es la mejor manera de cocinarlo.

Las proteínas son fundamentales para el organismo. Principalmente, nos ayudan a fortalecer la masa muscular, y es por esto que muchos deportistas o personas que practican actividad física de forma regular comen varios huevos al día. Si querés sacarle el jugo máximo a tus comidas, este truco para cocinar huevos puede serte de gran utilidad.

Las personas que hacen actividad física suelen comer a diario huevos revueltos. Sin embargo, esta no es la mejor manera de cocción para aprovechar al máximo su nivel nutricional. Para esto, lo mejor es cocinarlos en forma de huevo duro o huevo poché. De esta manera, no se le agregan grasas. Además, se aconseja añadir aceites saludables, como aceite de oliva, para aportar grasas saludables. Sin embargo, si optás por huevos revueltos, se aconseja que no utilices grasas.