La Cámara 4ª del Crimen de Córdoba condenó al cura Patricio Cruz Viale, de la iglesia católica de la Virgen de Schoenstatt, a 3 años y 4 meses de prisión por haber abusado sexualmente en 2024 de una mujer mayor de edad. Fue acusado por una feligresa que precisó que el ataque ocurrió luego de una celebración religiosa.

El sacerdote enfrentaba cargos por presunto abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de ministro de culto. Permaneció detenido en la cárcel de Bouwer y en los últimos meses cumplió prisión domiciliaria, donde permanecerá tras haber sido condenado.

Sus abogados defensores, Débora Ferrari y Gerard Gramática Bosch, solicitaron el cese de prisión, por el tiempo que ya cumplió en Bouwer y en su domicilio. Pero el tribunal difirió esa decisión hasta tener en mano los informes técnicos penitenciarios y de los titulares de la acción penal.

Además, el fallo le ordenó a Cruz Viale "por el tiempo que dure la condena la realización de un tratamiento psicoterapéutico que abarque la problemática de índole sexual, en el Centro de Salud más cercano al domicilio".

La denuncia

Según la denuncia, el abuso sucedió luego de una misa en el despacho personal del cura en el predio del santuario de Schoenstatt, conocido como Centro Padre Kentenich, en el barrio Cerro de Las Rosas, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Tras el hecho, la mujer presentó la denuncia ante la justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique, quien ordenó una inspección ocular del lugar previamente a la detención.

El cura fue arrestado el 9 de noviembre de 2024 y trasladado a la cárcel de Bouwer, donde estuvo detenido hasta que la Justicia resolvió darle prisión domiciliaria el 15 de enero de 2026. De esa manera, el sacerdote llegó al juicio sin estar alojado en el establecimiento penitenciario y acusado de abuso sexual ultrajante.

Además, el religioso había sido acusado por una prima que denunció haber sido agredida cuando tenía 7 años en diciembre de 1983. “Lo que yo me siento a contar hoy es que sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 16”, relató la víctima en diálogo con El Doce. "Aparezco ahora porque se me fue el miedo, cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima", aseguró.

La condena

Finalmente, el tribunal decidió quitar el ultraje calificado como grave y eso permitió perforar el mínimo de la pena prevista en la acusación original, que era de ocho años. Sin embargo, el vocal unipersonal que dictó la sentencia, Luis Nassiz, consideró que no correspondía la figura de abuso gravemente ultrajante, ya que para él se trató de un abuso simple y mantuvo el agravante por ser un ministro de un culto.

Según La Voz, los abogados de la víctima anticiparon que estudiarán los fundamentos –que se conocerán en 15 días– para analizar una posible casación para intentar reponer el agravante e ir por una figura en la condena que prevea más años de prisión efectiva para Cruz Viale. También se oponen a la domiciliaria, en razón del "poder" que mantiene el cursa sobre integrantes del entorno de la víctima.