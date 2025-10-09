Cuenta DNI y los descuentos para hoy jueves 9 de octubre 2025: 20% en un supermercado, 10% en perfumerías y farmacias

Este jueves 9 de octubre, los usuarios de Cuenta DNI tienen razones para revisar la aplicación antes de salir a comprar.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, es una de las herramientas más efectivas para combatir la inflación cotidiana, especialmente entre los consumidores del conurbano y el interior bonaerense. Con reintegros directos y descuentos acumulables, esta plataforma se convirtió en un aliado central de miles de familias que buscan alivio en el marco de una economía aún tensionada por los precios.

Este jueves 9 de octubre, Cuenta DNI renueva su batería de beneficios con rebajas en alimentos, productos de higiene y artículos de cuidado personal, en una semana marcada por la suba de precios en la canasta básica y la expectativa por la próxima publicación del índice inflacionario.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este jueves 9 de octubre

20% de descuento en Chango Más: tres días para aprovechar

Durante jueves, viernes y sábado, quienes usan Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en todas las sucursales de Chango Más, sin tope de reintegro y con devolución inmediata. El beneficio se aplica tanto en productos de almacén como frescos, limpieza y artículos de hogar.

Este descuento forma parte de la política del Banco Provincia de estimular el consumo en supermercados nacionales y ofrecer una alternativa directa frente a las grandes cadenas que dominan el mercado minorista.

Cuenta DNI.

10% de descuento en farmacias y perfumerías: sin tope y en comercios adheridos

Los miércoles y jueves, Cuenta DNI otorga un 10% de descuento en farmacias y perfumerías, válido para la compra de medicamentos, cosméticos, artículos de higiene personal y cuidado del cuerpo. La promoción no tiene tope de reintegro, lo que la convierte en una de las más convenientes para quienes enfrentan aumentos sostenidos en productos de salud.

El beneficio se acredita de forma automática y alcanza a todas las farmacias adheridas a la red del Banco Provincia. En un contexto donde los precios de medicamentos crecieron por encima del promedio general, este tipo de rebajas representa un alivio directo para jubilados y familias con tratamientos médicos regulares.

Ferias, universidades y cuotas sin interés

A los descuentos del jueves se suman otros beneficios activos durante toda la semana: