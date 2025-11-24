Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 24 de noviembre 2025

En un contexto donde cada peso cuenta, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, se consolidó como la herramienta financiera más elegida por bonaerenses y jóvenes que buscan estirar el presupuesto sin resignar calidad de vida. Noviembre no es la excepción: las promociones abarcan gastronomía, comercios de cercanía, ferias, librerías, entretenimiento y supermercados.

Este lunes 24, además, se destacan los beneficios culturales que vienen ganando terreno entre los adolescentes y familias. A esto se suma la continuidad de acuerdos con cadenas de supermercados como Día, lo que permite combinar promociones sin perder beneficios.

Descuentos del lunes 24 de noviembre: qué se puede aprovechar hoy con Cuenta DNI

Librerías: 10% sin tope

Los lunes y martes siguen siendo ideales para reforzar el estudio y el trabajo, con 10% de descuento en librerías adheridas. Sin tope de reintegro, un dato diferencial que marca a Cuenta DNI frente a otros programas bancarios.

Supermercados Día: 20% de descuento

Para compras grandes o reposición semanal, hay 20% de descuento solo este lunes. El tope es de $8.000, que se alcanza con $40.000 en compra aproximada.

Cine al 50%: el beneficio cultural más elegido

El Banco Provincia renovó el beneficio más esperado del comienzo de semana: un 50% de descuento en Cinemacenter y Paseo Aldrey. Sin tope, aplicado directamente en el pago con Cuenta DNI.

Este beneficio no para de crecer: en 2024, el rubro entretenimiento representó el 35% de las transacciones de la billetera digital, un récord que refleja cómo el cine volvió a posicionarse como salida accesible para jóvenes y familias.

Un dato relevante: una salida para dos personas puede costar la mitad, algo casi imposible en la estructura actual de precios del sector.

Cuenta DNI.

Otros beneficios vigentes en noviembre que también sirven hoy

Para quienes quieran planificar la semana:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, tope $6.000 semanal (equivalente a $15.000 en compras).

40% todos los días, tope $6.000 semanal (equivalente a $15.000 en compras). Universidades: 40% todos los días, tope $6.000 semanal.

40% todos los días, tope $6.000 semanal. Comercios de cercanía (no alimentos): tres cuotas sin interés todos los días.

tres cuotas sin interés todos los días. Farmacias y perfumerías (desde el miércoles): 10%, sin tope.

¿Dónde consultar los comercios adheridos al programa de descuentos de Cuenta DNI?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación. Además, es necesario no presentar deudas con la entidad bancaria y tener todos tus datos actualizados.