EN VIVO
Cuenta DNI

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 22 de enero 2026

Cuenta DNI sigue este enero 2026 con una batería de descuentos clave para cuidar el bolsillo. Este jueves 22 de enero hay beneficios fuertes en supermercados, ferias, farmacias y marcas del verano.

22 de enero, 2026 | 04.00

En un verano 2026 marcado por la inflación persistente y la caída del consumo, la billetera digital del Banco Provincia vuelve a ocupar un rol central en la economía cotidiana de millones de bonaerenses. Con más de 10 millones de personas usuarias, Cuenta DNI renueva en enero su esquema de promociones tanto a las compras básicas como a los gastos propios de la temporada.

Este jueves 22 de enero de 2026, los descuentos vigentes permiten ahorrar en supermercados, ferias, mercados y comercios adheridos, mientras se consolidan las nuevas promos de verano en gastronomía, balnearios y marcas emblemáticas

Descuentos en supermercados con Cuenta DNI: qué aplica hoy jueves

Cuenta DNI mantiene beneficios en supermercados durante toda la semana, con esquemas diferenciados según la cadena:

  • Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
  • Supermercados del interior bonaerense: el beneficio aplica martes y miércoles (15%), pero hoy no está vigente.
  • Carrefour y Toledo: los descuentos rigen los miércoles.
  • Nini Mayorista: el beneficio es exclusivo de los martes.

Además, sigue vigente el 20% de descuento los lunes en supermercados adheridos, con tope de $8.000 por día, aunque no aplica para hoy.

Promos de verano: marcas, balnearios y gastronomía

Enero llega con novedades fuertes para la temporada:

  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye firmas icónicas como Atalaya, Havanna, Manolo, Luccianos, Freddo y balnearios como Torreón del Monje, Mute y Marbella.
  • Gastronomía: ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en comercios adheridos.
  • FULL YPF: 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos (no aplica combustibles), con tope de $8.000 semanal.

Estas promos buscan motorizar el consumo turístico como uno de los ejes del Banco Provincia para sostener actividad en temporada alta.

MÁS INFO

Comercios de cercanía, ferias y farmacias: los clásicos que siguen

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento todos los viernes, con nuevo tope de $5.000 por día.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.
  • Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope de $6.000 semanal.

Toda la agenda oficial de beneficios puede consultarse desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas