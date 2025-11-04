Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 4 de noviembre 2025

Este martes 4 de noviembre, los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar diversos beneficios en librerías y comercios de cercanía.

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, es una herramienta clave para las familias bonaerenses que buscan optimizar sus compras. Con un calendario de promociones que abarca desde carnicerías hasta comercios de cercanía y librerías, la aplicación permite acceder a descuentos significativos sin necesidad de complicaciones.

Este martes 4 de noviembre, los bonaerenses pueden aprovechar los beneficios en librerías adheridas, mientras se preparan para los descuentos de fin de semana en gastronomía y productos frescos. La estrategia de Cuenta DNI combina ahorro inmediato con planificación de compras, un recurso cada vez más valorado frente a la inflación y la suba de precios en alimentos y productos esenciales.

Los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este martes 4 de noviembre

Librerías: descuentos para empezar la semana con ahorro

Hoy martes, las librerías bonaerenses ofrecen un 10% de descuento en todos los locales adheridos, sin tope de reintegro. Esta promoción es ideal para quienes buscan renovar bibliotecas personales o comprar material escolar antes del cierre del año académico.

Este beneficio se renueva cada lunes y martes, garantizando oportunidades constantes de ahorro.

Comercios de cercanía y cuotas sin interés

Además de librerías, los comercios de cercanía mantienen su promoción de 20% todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona, alcanzable con consumos de $20.000.

Por su parte, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento diario, con un límite semanal de $6.000 por persona, un equivalente a un ticket de $15.000. Este esquema busca impulsar la economía local y fomentar la compra directa a pequeños productores.

Este martes también hay tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuenta DNI.

Gastronomía y carnicerías: cuándo hay descuento con Cuenta DNI

El calendario de noviembre incluye descuentos puntuales: el sábado 8, un 35% de rebaja en carnicerías, granjas y pescaderías, con tope de $6.000 por persona; y el fin de semana del 15 y 16, un 30% de descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, con un tope de $8.000.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de noviembre 2025