En el marco de los festejos por el Día del Estudiante, el Banco de la Provincia de Buenos Aires sumó una acción especial dirigida a los jóvenes que utilizan su billetera digital. La medida alcanzará a los titulares de la aplicación Cuenta DNI 13/17 que realicen consumos en comercios adheridos.

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La promoción estará vigente de manera exclusiva durante la jornada del 21 de septiembre de 2026 y contempla un 30% de bonificación sobre el valor de la compra, con un límite unificado de devolución de hasta $10.000 por persona.

Cómo utilizar la promoción y medios de pago habilitados

Para hacer efectivo el beneficio, el dinero debe encontrarse depositado en la caja de ahorro y el pago tiene que ejecutarse desde la aplicación a través de las modalidades "Pagar QR", "Clave DNI", Cuenta DNI Comercios o QR interoperable.

Sistemas compatibles: Pagos con débito en cuenta en establecimientos que acepten la plataforma oficial de la entidad.

Pagos con débito en cuenta en establecimientos que acepten la plataforma oficial de la entidad. Exclusiones: No aplica para transacciones efectuadas mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales, transferencias bancarias ni pagos realizados con tarjetas de crédito o débito.

Topes de devolución y plazos de acreditación

El tope de reintegro de $10.000 es único e individual por cada beneficiario en la fecha indicada. Al tratarse de un tope unificado, el monto máximo se calcula tomando en cuenta la totalidad de los consumos realizados a lo largo de todo el día. Por ejemplo, en una compra por valor de $2.000, la bonificación asciende a $600, mientras que al concretar un consumo por $40.000 se alcanzará el tope máximo de devolución establecido.

Otras de las promociones de Cuenta DNI.

El dinero correspondiente al descuento se acreditará directamente en la cuenta bancaria vinculada del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la transacción. La oferta no es acumulable con otras promociones activas y está reservada para clientes que mantengan sus obligaciones con el banco al día.