Cuenta DNI llega al último fin de semana de noviembre con una serie de descuentos para quienes buscan cuidar el bolsillo en las compras cotidianas y las salidas. Entre el viernes 27 y el domingo 29 habrá promociones en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, locales gastronómicos, veterinarias y supermercados adheridos, entre otros rubros.

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Los beneficios cambian según el día, el comercio y el medio de pago elegido. Algunas promociones tienen topes semanales o mensuales, mientras que otras no establecen un límite de reintegro. Por eso, antes de pagar conviene revisar las condiciones de cada descuento y confirmar que el local participe de la promoción.

Cuenta DNI: qué descuentos hay el viernes 27 de noviembre

El viernes se podrá acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía, de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo es necesario realizar consumos por $30.000.

También seguirá vigente el beneficio del 40% en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días y con un tope semanal de $6.000. La promoción alcanza el reintegro máximo con compras por $15.000.

A su vez, habrá descuentos en supermercados y cadenas adheridas. Entre ellos, 15% de ahorro en Supercoop, los viernes y sábados, sin tope de reintegro. La Cooperativa Obrera también ofrece un 15% los viernes y sábados, sin límite de devolución, en las sucursales adheridas.

Por último, el viernes continúa la promoción de Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC, con un tope semanal de $15.000.

Todas las promociones de Cuenta DNI para el sábado 28

El sábado se mantienen algunos beneficios del viernes y se suman descuentos específicos para las compras y actividades del fin de semana. Uno de ellos es el 30% de descuento en veterinarias y pet shops, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. La promoción permite ahorrar en compras para las mascotas en los comercios adheridos.

También estará disponible el 25% de descuento en gastronomía, los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. El mismo porcentaje se aplica a consumos gastronómicos en locales YPF Full, con idéntico límite de reintegro.

Crédito: Gemini.

Además, continúan el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000; el 15% en Supercoop y en las sucursales adheridas de la Cooperativa Obrera, sin tope; y los beneficios diarios en universidades y marcas destacadas.

Qué descuentos se pueden aprovechar el domingo 29 de noviembre

El domingo siguen vigentes las promociones pensadas para las salidas y las compras de fin de semana. Quienes usan Cuenta DNI podrán acceder al 25% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por semana, y al mismo beneficio en consumos gastronómicos de YPF Full.

También se mantiene el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, con un límite semanal de $6.000. A esto se suma el 40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras de universidades adheridas, con un tope de $6.000 por semana.

Las marcas destacadas, por su parte, ofrecen un 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro mensual de $15.000 por comercio y por persona. La promoción alcanza a los locales adheridos de las marcas participantes.

Antes de realizar una compra, es importante consultar el listado de comercios adheridos y las condiciones de cada beneficio en los canales oficiales de Banco Provincia. Los medios de pago requeridos y los topes pueden variar según la promoción.