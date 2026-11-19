Las salidas a comer afuera también tienen su lugar en el esquema de promociones de Cuenta DNI para noviembre de 2026. La billetera digital del Banco Provincia renovó sus beneficios para el rubro gastronómico con descuentos en restaurantes, bares y cadenas de comida rápida, una alternativa para quienes buscan reducir gastos sin resignar encuentros y consumos fuera del hogar.

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Entre las opciones más importantes aparece un reintegro del 25% los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000 por persona. De esta manera, quienes aprovechen el beneficio durante cuatro semanas pueden acumular hasta $32.000 de ahorro en el mes. Además, hay promociones específicas en Mostaza y descuentos del 30% en marcas gastronómicas seleccionadas.

Cuenta DNI: qué días hay descuentos en bares y restaurantes

El beneficio general para gastronomía ofrece un 25% de descuento los sábados y domingos en comercios adheridos. Tiene un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar la devolución máxima es necesario acumular consumos por $32.000 durante la semana. Así, si se aprovecha el beneficio en cuatro semanas, el ahorro puede llegar a $32.000.

La promoción es una alternativa para quienes quieran organizar almuerzos, cenas o encuentros de fin de semana y pagar menos en establecimientos gastronómicos adheridos.

Mostaza: 30% de descuento y una promoción especial los jueves y viernes

Otra de las propuestas destacadas de noviembre es la promoción en Mostaza, que contempla dos modalidades de ahorro según el medio de pago elegido.

25% de descuento: los jueves y viernes, pagando con dinero disponible en Cuenta DNI. El tope de reintegro es de $8.000 semanales.

los jueves y viernes, pagando con dinero disponible en Cuenta DNI. El tope de reintegro es de $8.000 semanales. 30% de descuento: los jueves y viernes, pagando con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC. El tope asciende a $15.000 semanales.

La diferencia entre ambas opciones está en el porcentaje de descuento, el límite de devolución y la forma de pagar. Para aprovechar el beneficio más alto, es necesario utilizar la modalidad de pago sin contacto con tarjeta, no simplemente abonar mediante el saldo de la billetera.

Crédito: Gemini.

Qué marcas tienen 30% de descuento con Cuenta DNI en noviembre

Además de los descuentos de fin de semana y la promoción de Mostaza, Banco Provincia mantiene un beneficio especial en marcas gastronómicas seleccionadas. La promoción ofrece 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 mensuales por comercio y por persona.

Entre las marcas incluidas están las siguientes: