Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 5 y domingo 6 de agosto 2026

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya supera los 10 millones de usuarios, mantiene durante septiembre de 2026 un esquema de promociones especiales para aprovechar los fines de semana. Los beneficios contemplan descuentos y reintegros en una amplia variedad de comercios adheridos. Las ofertas abarcan distintos rubros y permiten acceder a descuentos en comercios de cercanía, supermercados, restaurantes, ferias y mercados bonaerenses, entre otros establecimientos. De esta manera, los usuarios pueden utilizar la aplicación para obtener beneficios en consumos habituales y reducir el gasto final de sus compras.

{{{htmlAmp}}}

Durante los sábados y domingos de septiembre también se encuentran vigentes promociones relacionadas con el consumo gastronómico. Entre ellas se incluyen beneficios en YPF Full y reintegros en diferentes locales adheridos, una alternativa destinada a quienes eligen comer fuera de casa durante el fin de semana. Cada promoción cuenta con sus propios topes de consumo y condiciones, por lo que el monto que puede recuperarse mediante reintegros depende de los límites establecidos para cada beneficio. Los usuarios deben tener en cuenta estas condiciones al momento de realizar sus compras.

Qué beneficios ofrece Cuenta DNI

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía – Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.

30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

Cuenta DNI: quiénes pueden recibir hasta $360.000

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

El beneficio está dirigido a clientes y nuevos clientes que comiencen a acreditar sus haberes en Banco Provincia entre el 1° de junio y el 30 de septiembre de 2026.

Para quienes todavía no tienen un paquete de productos, la promoción exige contratar un nuevo paquete o una nueva tarjeta de crédito, de acuerdo con la oferta vigente del banco. En el caso de clientes que ya cuentan con un paquete, también pueden acceder si comienzan a cobrar su sueldo en una cuenta del Banco Provincia.

La cifra final depende del paquete contratado: