Descuentos en ferias y mercados bonaerenses del 40% con Cuenta DNI en septiembre 2026: cómo obtener hasta $30.000

Con el comienzo de septiembre, Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI, su billetera digital, con descuentos destinados a distintos consumos cotidianos. Entre los beneficios que continúan durante el mes se encuentra uno de los más buscados por quienes hacen compras en ferias y mercados bonaerenses: un 40% de ahorro todos los días.

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La promoción tiene un límite concreto: el reintegro máximo es de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras por $15.000. A la vez, Cuenta DNI ofrece otros descuentos en comercios de cercanía, gastronomía, garrafas, farmacias, librerías y nuevos beneficios para veterinarias y pet shops.

Cuenta DNI: cómo funciona el descuento del 40% en ferias y mercados

Durante septiembre, quienes utilicen Cuenta DNI pueden acceder a un 40% de descuento todos los días en puestos adheridos de ferias y mercados bonaerenses.

El tope de reintegro es de $6.000 semanales por persona. Para alcanzar ese máximo, es necesario realizar compras por $15.000. Por ejemplo, una compra de $10.000 genera un reintegro de $4.000, mientras que una de $15.000 permite alcanzar el tope semanal de $6.000.

El beneficio se aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta. No se encuentran contemplados los pagos realizados con transferencia, tarjeta de crédito o débito, ni aquellos efectuados mediante el QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales.

Además, el tope es unificado por semana: es decir, contempla el total de las compras realizadas por la persona en los distintos puestos adheridos durante ese período. La semana considerada por la promoción va de lunes a domingo.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre 2026

El descuento en ferias es solamente una parte del esquema de beneficios que Banco Provincia mantiene durante septiembre. La billetera digital también incorporó una promoción para veterinarias y Pet Shops, con 30% de descuento los sábados y un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona.

Estas son las principales promociones vigentes durante el mes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y persona. Para obtener el máximo hay que gastar $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y persona. Para obtener el máximo hay que gastar $15.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales por persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 mensuales por persona. El máximo se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 mensuales por persona. El máximo se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona.

Cuenta DNI.

YPF Full, en gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales. No incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales. No incluye la compra de combustibles. Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona.

30% de descuento todos los sábados, con un tope de $8.000 semanales por persona. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Además, quienes tengan tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, siempre que la compra se realice mediante QR desde la aplicación. La promoción está vigente durante septiembre.

Cómo aprovechar el 40% de descuento con Cuenta DNI en septiembre

Para sacar el máximo provecho a la promoción de ferias y mercados, una estrategia sencilla es concentrar compras por hasta $15.000 dentro de cada semana, ya que a partir de ese monto se alcanza el reintegro máximo de $6.000. Como el beneficio se renueva de manera semanal, una persona puede volver a utilizarlo en la semana siguiente, siempre respetando las condiciones de la promoción y comprando en puestos adheridos.

El dato importante es no confundir descuento con tope de reintegro: el 40% es el porcentaje de ahorro, mientras que $6.000 es el máximo que Banco Provincia devuelve por semana y persona en esta categoría. Los detalles de cada promoción y el listado de comercios adheridos pueden consultarse en los canales oficiales de Banco Provincia y Cuenta DNI.