En el marco de la renovación de beneficios orientados a cuidar el presupuesto cotidiano, el Banco Provincia oficializó una promoción exclusiva para el uso de transporte público. A través de Cuenta DNI, los más de 10 millones de usuarios de la aplicación pueden acceder a un 50% de ahorro en los traslados diarios en colectivo y subte abonando de manera digital.

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Esta alternativa se suma a la herramienta tecnológica implementada en los últimos meses, que permite abonar el boleto directamente desde el teléfono celular utilizando la opción de pago de viajes con QR en las unidades adheridas.

Detalles del beneficio de Cuenta DNI y los límites de devolución

Porcentaje de reintegro: La billetera devuelve la mitad del valor abonado en cada pasaje.

La billetera devuelve la mitad del valor abonado en cada pasaje. Frecuencia: Rige todos los días de la semana, sin restricciones de días hábiles o fines de semana.

Tope de reintegro: El límite máximo de devolución es de $8.000 por persona y por mes . Este monto permite amortizar de forma considerable el costo mensual en traslados para quienes se movilizan de manera frecuente por motivos laborales, académicos o personales.

El límite máximo de devolución es de . Este monto permite amortizar de forma considerable el costo mensual en traslados para quienes se movilizan de manera frecuente por motivos laborales, académicos o personales. Acreditación: El descuento no se aplica de forma instantánea en el momento de validar el viaje en la terminal de cobro, sino que el importe correspondiente al reintegro se deposita posteriormente en la cuenta del usuario dentro de los plazos habituales de acreditación de la entidad.

Cuenta DNI lanzó un reintegro del 50% para viajar en colectivo y subte.

Dónde se puede utilizar la funcionalidad de pago de Cuenta DNI

La modalidad de pago mediante la lectura de códigos QR desde el teléfono se encuentra disponible en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y en las diferentes líneas de colectivos (municipales, provinciales y nacionales) que disponen de las terminales de cobro compatibles con esta tecnología en sus unidades, ampliando las alternativas de cancelación de tarifas para los pasajeros.

Una por una, las promos de Cuenta DNI en noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.

30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.