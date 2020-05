Solo un 33% del personal doméstico que cumple el aislamiento cobra el sueldo

En medio de la pandemia del Coronavirus quedó claro el duro panorama que atraviesan las trabajadoras de casas particulares. Si bien hay un alto acatamiento, solo un 33,1% de las trabajadoras -que por ley- no asisten a su trabajo sigue cobrando el sueldo.

el tremendo número demuestra cuál es la situación que pasa uno de los grupos laborales más desprotegidos y se llegó a esta conclusión luego de una encuesta que llevó adelante el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET) y el Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa.)

La situación de, entre 5 y 6, de cada 10 trabajadores empeoró a partir del aislamiento social. Por otro lado, este estudio señaló que existe un alto acatamiento de la cuarentena, ya que el 82,2% de quienes respondieron la encuesta manifestó no estar asistiendo a su trabajo. El problema es que de ese 82%, solo el 33% sigue cobrando el sueldo tal cual marca la ley.

Los números se acentúan cuando se habla de personal no registrado y no se abona ningún tipo de beneficio a pesar de la situación que está viviendo el país. Al respecto, también de la encuesta surgió que casi un 50% de las trabajadores que respondieron a las preguntas no tienen ingreso extra.

Bajo esta misma forma, vale recalcar que un 55,7% de las trabajadores domésticas si pudo cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, mientras que existe otro 15% que no sabe como tramitarlo.