Con diciembre a la vuelta de la esquina, estudiantes, docentes y familias empiezan a organizar el cierre del año escolar y las vacaciones de verano. Como ocurre cada año, las fechas de finalización varían entre las distintas jurisdicciones del país, por lo que es importante consultar el cronograma correspondiente a cada provincia.

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En Salta, el calendario escolar 2026 ya tiene una fecha definida: las clases terminan el viernes 18 de diciembre. Así lo establece el cronograma publicado por el Gobierno nacional, elaborado a partir de la información suministrada por las autoridades educativas de cada jurisdicción.

Cuándo terminan las clases en Salta en 2026

Según el calendario escolar oficial, el último día de clases en Salta será el viernes 18 de diciembre de 2026. El ciclo lectivo comenzó el lunes 2 de marzo y el receso de invierno se desarrolló entre el 13 y el 24 de julio.

De esta manera, los estudiantes salteños finalizarán las actividades escolares durante la tercera semana de diciembre y podrán comenzar el receso de verano una vez concluido el ciclo lectivo.

La fecha forma parte del cronograma publicado por el Ministerio de Capital Humano, que reúne los períodos de inicio, vacaciones de invierno y finalización de clases de las 24 jurisdicciones del país.

Qué provincias terminan las clases después de Salta

El cierre del ciclo lectivo 2026 no será igual en todo el territorio argentino. La mayoría de las provincias finalizará las clases el viernes 18 de diciembre, la misma fecha prevista para Salta.

Sin embargo, algunos distritos extenderán el calendario unos días más. Formosa terminará el jueves 17 de diciembre; mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el martes 22. La Pampa será la última jurisdicción en finalizar, con fecha prevista para el miércoles 23.

Las diferencias responden a la autonomía de cada provincia para organizar su calendario educativo, dentro de los compromisos federales vinculados a la cantidad de días efectivos de clase. El Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días, que las jurisdicciones deben garantizar.

Así, para las familias salteñas, la cuenta regresiva hacia las vacaciones de verano ya tiene una fecha concreta: el viernes 18 de diciembre.

Fechas de cierre del ciclo lectivo, según cada provincia de Argentina

Jueves 17 de diciembre 2026

Formosa.

Viernes 18 de diciembre 2026

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Martes 22 de diciembre 2026

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre 2026