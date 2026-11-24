El calendario escolar 2026 ya tiene una fecha definida para el cierre de las clases en Mendoza. De acuerdo a la información oficial publicada por el Gobierno nacional, el ciclo lectivo en la provincia finalizará el martes 22 de diciembre, una fecha que la ubica entre las jurisdicciones que más extenderán la actividad escolar durante el último mes del año.

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La provincia comparte ese día de finalización con Buenos Aires y quedará entre las últimas en cerrar las aulas. La fecha resulta clave para que las familias puedan organizar las vacaciones de verano, los viajes y las actividades previstas para el receso escolar.

Calendario escolar 2026: cuándo terminan las clases en Mendoza

El último día de clases en Mendoza será el martes 22 de diciembre de 2026. La información oficial reúne las fechas de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo de las 24 jurisdicciones del país.

Mendoza comenzó las clases el 25 de febrero y tuvo su receso de invierno entre el 6 y el 17 de julio. Con ese cronograma, la provincia llegará hasta la cuarta semana de diciembre para completar el año escolar.

Qué provincias terminan las clases más tarde en 2026

Mendoza integra el grupo de jurisdicciones que finalizarán las clases después de la mayoría de las provincias. Buenos Aires también tendrá su último día de actividad escolar el martes 22 de diciembre, mientras que La Pampa será la última en cerrar el ciclo lectivo, el miércoles 23.

En la mayor parte del país, en cambio, las clases terminarán el viernes 18 de diciembre. Formosa se adelantará un día y finalizará el jueves 17.

Crédito: Gemini.

Las diferencias responden a que cada jurisdicción organiza su propio calendario escolar, con fechas de inicio, recesos y finalización que pueden variar de acuerdo con la planificación educativa provincial.

Fechas de cierre del ciclo lectivo, según cada provincia de Argentina

Jueves 17 de diciembre 2026

Formosa.

Viernes 18 de diciembre 2026

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Martes 22 de diciembre 2026

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre 2026