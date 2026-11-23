Los trabajadores de Mendoza cobrarán en diciembre de 2026 la segunda cuota del aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los empleados del sector privado, la fecha de vencimiento establecida por la legislación nacional es el viernes 18 de diciembre, mientras que los trabajadores estatales deberán esperar la confirmación del cronograma provincial.

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El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre.

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Mendoza en diciembre 2026?

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse el 18 de diciembre. En 2026, esa fecha cae viernes.

La normativa contempla un margen de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento, aunque esto no modifica la fecha establecida legalmente. En el caso de los empleados públicos de Mendoza, el calendario de acreditación depende de las disposiciones del Gobierno provincial. La información disponible no confirma todavía una fecha específica de depósito para diciembre de 2026.

Cuánto se cobra de aguinaldo en Mendoza

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

Para calcular el SAC, se toma el mayor salario bruto remunerativo del semestre y se divide por dos. Por ejemplo, si un trabajador tuvo una remuneración máxima de $1.000.000 entre julio y diciembre, le corresponderá un aguinaldo bruto de $500.000. Si trabajó menos de seis meses, el importe se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado.

En la liquidación se consideran los conceptos remunerativos, como sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales. Sobre el monto resultante se aplican los descuentos legales correspondientes.

El beneficio alcanza a los trabajadores registrados en relación de dependencia y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Los jubilados y pensionados de ANSES reciben el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos correspondiente.

En cambio, los monotributistas y los trabajadores independientes no tienen derecho al SAC por su actividad autónoma.

Salarios con aumento en diciembre

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026?

Para calcular el aguinaldo se debe identificar la mayor remuneración mensual bruta percibida entre julio y diciembre de 2026. Sobre ese importe se aplica el 50%, que constituye el valor del medio aguinaldo correspondiente al semestre completo.

Por ejemplo, si un trabajador tuvo una remuneración máxima de $1.200.000 durante el segundo semestre, le corresponderá un aguinaldo bruto de $600.000. En el cálculo se incluyen los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales salariales. Si el empleado no trabajó durante todo el semestre, el monto se calcula de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.