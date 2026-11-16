Cuándo cobro en CABA el aguinaldo de diciembre 2026: la fecha confirmada

Los trabajadores en relación de dependencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibirán en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

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De acuerdo con la legislación laboral vigente, la fecha límite de pago para los empleados del sector privado es el viernes 18 de diciembre de 2026. Sin embargo, la normativa contempla un margen de hasta cuatro días hábiles para completar la liquidación.

El aguinaldo representa el 50% de la mayor remuneración mensual del segundo semestre del año y alcanza a los trabajadores registrados, independientemente de su antigüedad.

Aguinaldo de diciembre 2026 en CABA: cuándo se cobra

La Ley de Contrato de Trabajo, modificada por la Ley 27.073, establece que el Sueldo Anual Complementario se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Para el segundo semestre de 2026, el vencimiento legal será el viernes 18 de diciembre.

La legislación admite una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, por lo que el plazo podría extenderse hasta el jueves 24 de diciembre. No obstante, algunas empresas pueden adelantar el depósito para que sus empleados dispongan del dinero antes de las fiestas de fin de año.

En el caso de los empleados públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la fecha de acreditación depende del cronograma que establezca la administración porteña. Hasta el momento, no se pudo verificar un anuncio oficial con el día exacto de pago para diciembre de 2026.

Cuándo cobro el aguinaldo en CABA

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026

Para calcular el aguinaldo se debe identificar la mayor remuneración mensual bruta percibida entre julio y diciembre de 2026. Sobre ese importe se aplica el 50%, que constituye el valor del medio aguinaldo correspondiente al semestre completo.

Por ejemplo, si un trabajador tuvo una remuneración máxima de $1.200.000 durante el segundo semestre, le corresponderá un aguinaldo bruto de $600.000. En el cálculo se incluyen los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y los adicionales salariales. Si el empleado no trabajó durante todo el semestre, el monto se calcula de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Aguinaldo: cuándo lo cobro confirmado

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre

El pago del Sueldo Anual Complementario corresponde a los trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado y a los empleados públicos, conforme a sus respectivos regímenes.

También lo perciben los jubilados y pensionados de ANSES, quienes reciben la segunda cuota junto con sus haberes de diciembre, según el calendario establecido por el organismo previsional.

En cambio, los monotributistas, los trabajadores autónomos y quienes perciben asignaciones sociales como la AUH no tienen derecho al aguinaldo por esas condiciones.